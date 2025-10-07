"مسألة كرامة".. خطاب ألميدا للاعبيه في مباراة برشلونة

كشف نادي إشبيلية عن خطبة ماتياس ألميدا المدير الفني للفريق إلى لاعبيه بين شوطي مباراة برشلونة.

وفاز إشبيلية على منافسه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الأرجنتيني للاعبيه: "فكروا أننا المختارون لنكون في هذه اللحظة بالتقدم 2-1، عليكم أن تعطوا كل ما عندكم وتستمتعوا بالمباراة لكن بثقة".

وأضاف "توجد معلومة تقول إن هذا الفريق لم يفز على برشلونة هنا منذ 10 أعوام، لا يمكن أن يكون أي دافع أكبر من ذلك، أنتم من يمكنكم كسر هذه العقدة، فلنكسرها ونرسم طريقا جديدا".

وأنهى حديثه قائلا: "المباراة ليست في نهائي بطولة، لكنها مسألة كرامة وعندما يلعب الإنسان من أجل الكرامة يلعب من القلب ووقتها لا يوجد خصم يمكن أن يهزمه".

وحقق إشبيلية الفوز على برشلونة لأول مرة منذ 2015.

وللمرة الأولى يتمكن إشبيلية من الفوز على أرضه في الموسم الحالي.

ويعد سانشيز ثاني أكبر لاعب يسجل في برشلونة من ركلة جزاء في القرن الـ 21 في سن الـ 36 عاما و290 يوما، ويأتي في الصدارة خوسيه لويس موراليس مع ليفانتي عندما سجل في سن الـ 38 عاما و31 يوما.

وبات روميرو أول لاعب لإشبيلية يحصل على ركلة جزاء أمام برشلونة منذ موسم 2003-2004.

وتعد هذه الهزيمة هي الأكبر لبرشلونة منذ 2015 بالخسارة من سيلتا فيجو 4-1 أيضا.

ولثاني مرة يخسر برشلونة مرتين متتاليتين تحت قيادة هانز فليك مدرب الفريق، إذ خسر من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا قبل لقاء إشبيلية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إشبيلية للنقطة 13 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما توقف رصيد برشلونة عند المركز الـ 19 في وصافة الجدول.

ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين.