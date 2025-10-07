المريخ السوادني يشارك في الدوري الليبي

أعلن نادي المريخ السوداني حصوله على الموافقة للمشاركة في الدوري الليبي الموسم المقبل.

وحصل الاتحاد السوداني لكرة القدم على موافقة من الاتحاد الليبي لمشاركة المريخ في الدوري الليبي الموسم المقبل 2025-2026.

دون أن يؤثر ذلك على مشاركة المريخ في الدوري السوداني الذي ينطلق في يناير المقبل.

وكان المريخ ودع دوري أبطال إفريقيا من الدور التمهيدي أمام سانت لوبوبو الكونغولي.

وينطلق الدوري الليبي يوم 31 أكتوبر الجاري بمشاركة 32 فريقا.

ولعب المريخ والهلال في الدوري الموريتاني الموسم الماضي، وذلك في ظل توقف الدوري السوداني بسبب حالة الحرب في السودان.