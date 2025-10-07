تشافي: يامال سيصبح من عباقرة الكرة ولكن

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 13:45

كتب : FilGoal

تشافي - لامين يامال

مدح تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة لامين يامال لاعب الفريق حاليا.

وكان تشافي أول من أعطى الفرصة للامين يامال للعب رفقة الفريق الأول مع الفريق الكتالوني.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "رأيت لامين يامال جاهزا للمشاركة مع الفريق الأول ولم أتردد".

وأضاف "لم يكن يامال خائفا أو متوترا بل واثقا للغاية في نفسه، وكان يراوغ المحترفين وهو في سن الـ 15-16 عاما".

وواصل "في التدريبات كنا نسأل أنفسنا من هو الأفضل في الملعب وكان الجواب في معظم الأوقات لامين يامال، كان يفعل أشيائا لا تراها إلا من لاعبين مثل نيمار أو ليونيل ميسي".

وأنهى حديثه قائلا: "لامين يامال وحده من يقرر إن كان سيصبح من عباقرة كرة القدم، الأمر يعتمد على طموحه وحبه للعبة".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 18 عاما 5 مباريات مع الفريق في جميع البطولات خلال الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع 4.

تشافي هيرنانديز لامين يامال برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
"مسألة كرامة".. خطاب ألميدا للاعبيه في مباراة برشلونة بيلد: برشلونة يستهدف كريم أديمي في الموسم المقبل خسارة رغم تحقيق الأرباح.. برشلونة يكشف تقريره المالي لموسم 2024/2025 ماركا تكشف كواليس هزيمتي برشلونة واجتماع لابورتا مع فليك مهندس صفقات برشلونة السابق.. ماتيو أليماني مديرا رياضيا لأتلتيكو مدريد رودريجو: كنت على وشك الانضمام لـ برشلونة.. وسأرحل من ريال مدريد في هذه الحالة مارسيلينو يكشف موقفه من مواجهة برشلونة في ميامي  مدرب بولندا: لا مشكلة في عدم تنفيذ ليفاندوفسكي لركلات الجزاء
أخر الأخبار
مصارعة – كيشو يعلن تمثيل منتخب أمريكا 2 دقيقة | رياضات أخرى
مهاجم الرجاء ينضم لمنتخب المغرب الثاني قبل مواجهة مصر 14 دقيقة | منتخب مصر
هدف الأهلي والزمالك السابق ينضم لمنتخب الجزائر بدلا من مدافع الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
أبو ريدة يطمئن على عبد المنعم.. ويسهل إجراءات علاجه في قطر ساعة | منتخب مصر
كلاسيكو جديد في السعودية؟ تحديد مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
"مسألة كرامة".. خطاب ألميدا للاعبيه في مباراة برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
المريخ السوادني يشارك في الدوري الليبي ساعة | الوطن العربي
صن: طرابزون يرغب في ضم أونانا بشكل نهائي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514832/تشافي-يامال-سيصبح-من-عباقرة-الكرة-ولكن