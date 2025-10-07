تشافي: يامال سيصبح من عباقرة الكرة ولكن

مدح تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة لامين يامال لاعب الفريق حاليا.

وكان تشافي أول من أعطى الفرصة للامين يامال للعب رفقة الفريق الأول مع الفريق الكتالوني.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "رأيت لامين يامال جاهزا للمشاركة مع الفريق الأول ولم أتردد".

وأضاف "لم يكن يامال خائفا أو متوترا بل واثقا للغاية في نفسه، وكان يراوغ المحترفين وهو في سن الـ 15-16 عاما".

وواصل "في التدريبات كنا نسأل أنفسنا من هو الأفضل في الملعب وكان الجواب في معظم الأوقات لامين يامال، كان يفعل أشيائا لا تراها إلا من لاعبين مثل نيمار أو ليونيل ميسي".

وأنهى حديثه قائلا: "لامين يامال وحده من يقرر إن كان سيصبح من عباقرة كرة القدم، الأمر يعتمد على طموحه وحبه للعبة".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 18 عاما 5 مباريات مع الفريق في جميع البطولات خلال الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع 4.