بيلد: برشلونة يستهدف كريم أديمي في الموسم المقبل

دخل كريم أديمي مهاجم بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا ضمن اهتمامات برشلونة الإسباني.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن برشلونة يستهدف ضم أديمي في الصيف المقبل، وذلك قرب انتهاء تعاقده مع دورتموند.

وفي الصيف المقبل سيصبح متبقي في عقد أديمي مع دورتموند موسم واحد فقط.

ولذلك سيستغل برشلونة هذا الأمر في محاولة الحصول عليه بمقابل مالي غير كبير.

ويسعى برشلونة لتدعيم هجوم فريقه في ظل تقدم العمر بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويعاني برشلونة على مستوى مركز المهاجم الصريح، وذلك في حالة غياب ليفاندوفسكي ويضطر لإشراك أحد الأجنحة في مركز المهاجم.

كريم أديمي مهاجم دورتموند البالغ من العمر 23 عاما، لعب الموسم الجاري مع دورتموند 13 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.