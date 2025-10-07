بيلد: برشلونة يستهدف كريم أديمي في الموسم المقبل
الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 13:12
كتب : FilGoal
دخل كريم أديمي مهاجم بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا ضمن اهتمامات برشلونة الإسباني.
كريم أديمي
النادي : بوروسيا دورتموند
وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن برشلونة يستهدف ضم أديمي في الصيف المقبل، وذلك قرب انتهاء تعاقده مع دورتموند.
وفي الصيف المقبل سيصبح متبقي في عقد أديمي مع دورتموند موسم واحد فقط.
ولذلك سيستغل برشلونة هذا الأمر في محاولة الحصول عليه بمقابل مالي غير كبير.
ويسعى برشلونة لتدعيم هجوم فريقه في ظل تقدم العمر بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ويعاني برشلونة على مستوى مركز المهاجم الصريح، وذلك في حالة غياب ليفاندوفسكي ويضطر لإشراك أحد الأجنحة في مركز المهاجم.
كريم أديمي مهاجم دورتموند البالغ من العمر 23 عاما، لعب الموسم الجاري مع دورتموند 13 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.
نرشح لكم
صن: طرابزون يرغب في ضم أونانا بشكل نهائي سكاي: نابولي الأوفر حظا لضم كوبي ماينو في يناير تقرير: تشيلسي يستهدف ضد يلدز نجم يوفنتوس سبورت: برشلونة يراقب مدافع دورتموند خبر في الجول - أهلي بنغازي الليبي يطلب التعاقد مع حامد حمدان اليوم السعودية: النصر يقترب من ضم حارس برازيلي بدلا من بينتو هدف الزمالك السابق ينتقل إلى بني ياس ميلان يخطط لتكرار تجربة مودريتش مع ليفاندوفسكي