بيلد: برشلونة يستهدف كريم أديمي في الموسم المقبل

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 13:12

كتب : FilGoal

كريم أديمي - بوروسيا دورتموند - ريال مدريد

دخل كريم أديمي مهاجم بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا ضمن اهتمامات برشلونة الإسباني.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن برشلونة يستهدف ضم أديمي في الصيف المقبل، وذلك قرب انتهاء تعاقده مع دورتموند.

وفي الصيف المقبل سيصبح متبقي في عقد أديمي مع دورتموند موسم واحد فقط.

أخبار متعلقة:
رينار: أثق بأننا سنقدم أكثر من 100٪ لبلوغ كأس العالم لوكا زيدان: فخور بالتواجد مع منتخب الجزائر.. ونتمنى دعم الجماهير سكاي: نابولي الأوفر حظا لضم كوبي ماينو في يناير

ولذلك سيستغل برشلونة هذا الأمر في محاولة الحصول عليه بمقابل مالي غير كبير.

ويسعى برشلونة لتدعيم هجوم فريقه في ظل تقدم العمر بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويعاني برشلونة على مستوى مركز المهاجم الصريح، وذلك في حالة غياب ليفاندوفسكي ويضطر لإشراك أحد الأجنحة في مركز المهاجم.

كريم أديمي مهاجم دورتموند البالغ من العمر 23 عاما، لعب الموسم الجاري مع دورتموند 13 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

كريم أديمي دورتموند برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
صن: طرابزون يرغب في ضم أونانا بشكل نهائي سكاي: نابولي الأوفر حظا لضم كوبي ماينو في يناير تقرير: تشيلسي يستهدف ضد يلدز نجم يوفنتوس سبورت: برشلونة يراقب مدافع دورتموند خبر في الجول - أهلي بنغازي الليبي يطلب التعاقد مع حامد حمدان اليوم السعودية: النصر يقترب من ضم حارس برازيلي بدلا من بينتو هدف الزمالك السابق ينتقل إلى بني ياس ميلان يخطط لتكرار تجربة مودريتش مع ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
مصارعة – كيشو يعلن تمثيل منتخب أمريكا 2 دقيقة | رياضات أخرى
مهاجم الرجاء ينضم لمنتخب المغرب الثاني قبل مواجهة مصر 14 دقيقة | منتخب مصر
هدف الأهلي والزمالك السابق ينضم لمنتخب الجزائر بدلا من مدافع الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
أبو ريدة يطمئن على عبد المنعم.. ويسهل إجراءات علاجه في قطر ساعة | منتخب مصر
كلاسيكو جديد في السعودية؟ تحديد مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
"مسألة كرامة".. خطاب ألميدا للاعبيه في مباراة برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
المريخ السوادني يشارك في الدوري الليبي ساعة | الوطن العربي
صن: طرابزون يرغب في ضم أونانا بشكل نهائي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514831/بيلد-برشلونة-يستهدف-كريم-أديمي-في-الموسم-المقبل