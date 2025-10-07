رينار: أثق بأننا سنقدم أكثر من 100٪ لبلوغ كأس العالم

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 13:08

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

يثق الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي في قدرة فريقه على التأهل لكأس العالم 2026 عبر الملحق الآسيوي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة إندونيسيا الأربعاء في الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026، قبل مواجهة العراق الثلاثاء المقبل.

وقال رينار في تصريحات نقلتها جريدة اليوم السعودية: "مستعدون للمواجهة، وبدعم جماهيرنا نريد الحصول على النقاط الكاملة".

وأضاف "حضرت إلى هنا منذ سنة، وكان الهدف التأهل المباشر، ولكن هذا لم يحدث لأننا كنا بحاجة للتطور في عدة جوانب، ويجب إثبات ذلك في الملعب لأن الحقيقة دائما تظهر في الملعب".

وأكمل "نحن في الطريق الصحيح من الناحية الفنية، والجميع لديه أمل التأهل لكأس العالم وواثق بأننا سنقدم أكثر من 100٪ لبلوغ كأس العالم".

واستمر "في يناير الماضي قررت تغيير عدد كبير من اللاعبين، 50٪ من اللاعبين الذين كانوا معنا في تلك الفترة تغيروا، تطورنا من الناحية الفنية وسنرى أمام إندونيسيا إذا ما كنا تطورنا بالقدر الكافي".

ووجه رسالة للاعبي المنتخب السعودي قائلا "سنتأهل سويا لكأس العالم".

وتأهل بالفعل 6 منتخبات من آسيا لكأس العالم للأندية 2026 ويتبقى مقعدان من المرحلة الرابعة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

