خسارة رغم تحقيق الأرباح.. برشلونة يكشف تقريره المالي لموسم 2024/2025

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 12:47

كتب : FilGoal

شعار نادي برشلونة - بيان رسمي

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عن إنهاء موسم 2024/2025 بنتائج تشغيلية إيجابية بلغت مليوني يورو، ليواصل تحقيق أرباح عادية للعام الثاني على التوالي.

وأوضح النادي أن الإيرادات التشغيلية وصلت إلى 994 مليون يورو، مدعومة بزيادة قدرها 39 مليون يورو في عائدات المباريات، نتيجة الإقبال الجماهيري الكبير والأداء الرياضي الجيد خلال الموسم.

كما حقق النادي رقمًا قياسيًا جديدًا في عائدات الرعاية التي بلغت 259 مليون يورو، بفضل تجديد العقد مع شركة "نايكي" وإبرام اتفاقيات استراتيجية أخرى.

ورغم النتائج الإيجابية، سجّل برشلونة خسارة صافية قدرها 17 مليون يورو بعد خصم الضرائب، بسبب اتفاق خاص مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن مخالفة قواعد "اللعب المالي النظيف"، تضمن غرامة بقيمة 15 مليون يورو.

وأشار البيان إلى تراجع الدين الإجمالي للنادي إلى 469 مليون يورو، أي أقل بنحو 90 مليونًا عن العام السابق، في حين انخفضت كتلة الأجور إلى 54% من الإيرادات، وهو مستوى وصفه النادي بـ"الآمن" ضمن معايير الاتحاد الأوروبي.

واختتم برشلونة بيانه بالتأكيد على توقعه تحقيق إيرادات تشغيلية قياسية في موسم 2025/2026 تصل إلى 1.075 مليار يورو، مدفوعة بعودة الجماهير إلى ملعب كامب نو بعد انتهاء أعمال الترميم، ما سيزيد من عائدات الملعب بنحو 50 مليون يورو إضافية.

