رضا شحاتة: الشحات كان أكبر مشكلة لي في مباراة الأهلي والكهرباء

يرى رضا شحاتة المدير الفني لكهرباء الإسماعيلية أن حسين الشحات لاعب الأهلي كان الأكثر خطورة على فريقه أثناء مباراة الفريقين.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال رضا شحاتة عبر أون سبورت: "أول مشكلة واجهتني في مباراة الأهلي هي أن الأحمر جاء لنا بعد الفوز على الزمالك".

وأضاف "حسين الشحات من أهم اللاعبين في مصر الذين يجيدون اللعب في المساحات الصغيرة، ولذلك بعد خروجه أمامنا لعبنا بشكل أفضل".

وأتم تصريحاته "حسين الشحات إذا كان في حالته الفنية العالية يكون أفضل من زيزو وتريزيجيه وبنشرقي إذا كانوا أيضا في أعلى حالة فنية لهم".

وفاز الأهلي على كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وخلال المباراة تعرض حسين الشحات للإصابة وغادر الملعب في الشوط الأول.