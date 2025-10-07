ماركا تكشف كواليس هزيمتي برشلونة واجتماع لابورتا مع فليك

كشفت صحيفة ماركا كواليس هزيمتي برشلونة من باريس سان جيرمان وإشبيلية.

وخسر برشلونة من باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف، وأيضا هزم من إشبيلية 4-1.

وبحسب صحيفة ماركا فإن إدارة برشلونة ترى أن الموسم لا يحسم في أكتوبر وأن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن وجود أزمة في الفريق.

وأفادت أن بعد عقدت اجتماعات بين خوان لابورتا رئيس برشلونة وديكو المدير الرياضي وفليك لكن دون حالة ذعر.

وذكرت أن الإدارة ترى أن الفريق لعب مباراتين سيئتين فقط دون أن يخسر شيئا جوهريا بعد، لذلك كلمة أزمة غير مطروحة على الإطلاق.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة ويبتعد عن غريمه المتصدر ريال مدريد بفارق نقطتين.

وفي دوري أبطال أوروبا يأتي برشلونة في المركز الـ 16 برصيد 3 نقاط.