منتخب مصر الثاني يواجه المغرب بدون جمهور

سيلعب منتخب مصر الثاني مباراته الودية أمام المغرب بدون حضور جماهيري.

ويحل منتخب الفراعنة الثاني ضيفا على المغرب عصر يوم الخميس المقبل استعدادا لكأس العرب.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن منتخب المغرب الثاني سيلعب ضد الفراعنة بملعب البشير بالمحمدية.

وأضافت أن المباراة ستقام أمام مدرجات فارغة دون حضور الجمهور.

عقب مواجهة مصر سيطير المنتخب المغربي إلى الإمارات لمواجهة منتخب الكويت الأول يوم الثلاثاء المقبل.

إلى ذلك، أعلن طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب الثاني قائمة فريقه التي ستخوض معسكر شهر أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة تواجد محمود بنتايك وأشرف بنشرقي ووليد الكرتي ثلاثي الدوري المصري.

كما يتواجد كل من رضا سليم ووليد أزارو وعبد الرزاق حمد الله.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحارس: صلاح الدين شهاب (المغرب الفاسي) - راشيد غنيمي (الفتح الرباطي) - أيوب الخياطي (الجيش الملكي).

الدفاع: مروان لوداني (الجيش الملكي) - يونس عبد الحميد (الجيش الملكي) - حمزة الموساوي (نهضة بركان) - الهيثم منعوت (نهضة بركان) - محمد بولسكوت (الرجاء) - محمد مفيد (الوداد) - محمود بنتايك (الزمالك) - مروان سعدني (الفتح السعودي) - سفيان بوفتيني (الوصل الإماراتي).

الوسط: محمد ربيع حريمات (الجيش الملكي) - خالد آيت ورخاني (الجيش الملكي) - أناس باش (الجيش الملكي) - أيوب خيري (نهضة بركان) - صابر بوجرين (الرجاء) - أمين سواني (الفتح الرباطي) - وليد الكرتي (بيراميدز).

الهجوم: رضا سليم (الجيش الملكي) - يوسف ميهري (نهضة بركان) - أسامة لملاوي (نهضة بركان) - حمزو هانوري (الوداد) - أشرف بنشرقي (الأهلي) - عبد الرزاق حمد الله (الشباب السعودي) - وليد أزارو (عجمان) - أمين زحزوح (الوكرة القطري) - أسامة طنان (أم صلال القطري).

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثانية بكأس العرب بجانب السعودية والفائز من مباراة عمان والصومال والفائز من مباراة اليمن وجزر القمر.

بينما أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.