بيلد: جيراسي يتفق مع دورتموند على خفض قيمة الشرط الجزائي

توصل سيرهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند إلى اتفاق مع ناديه لخفض قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن جيراسي توصل إلى اتفاق مع ناديه على خفض قيمة الشرط الجزائي من 100 مليون يورو إلى 65 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في صيف 2028.

وكان بوروسيا دورتموند قد ضم جيراسي قادما من شتوتجارت في صيف 2024 مقابل 18 مليون يورو.

وشارك اللاعب الغيني في 13 مباراة مع فريقه خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 10 أهداف وصنع 3 آخرين.

وحصل جيراسي على هداف بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بعد تسجيله 13 هدفا.

وأيضا تمكن جيراسي من حصد لقب هداف بطولة كأس العالم للأندية الماضية في نظامها الجديد بعد تسجيله 4 أهداف.

وإجمالا، لعب جيراسي 58 مباراة مع دورتموند وسجل 44 هدفا وصنع 12 آخرين.