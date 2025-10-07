مهندس صفقات برشلونة السابق.. ماتيو أليماني مديرا رياضيا لأتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد تعيين ماتيو أليماني مديرا رياضيا للفريق.

وسيتولى أليماني إدارة شؤون الفريق الأول لأتلتيكو مدريد.

وسبق لأليماني تولي المنصب ذاته في برشلونة قبل أن يرحل بعد عام واحد في 2023.

وسبق لأليماني الدخول في مفاوضات مع أستون فيلا وأهلي جدة ولكنها لم تكلل بالنجاح.

وكان أليماني مهندس انتقالات برشلونة منذ بداية عهد لابورتا وحتى صيف 2023.

وأشرف أليماني على ضم روبيرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وجول كوندي، وفيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانج، وداني ألفيش، وأداما تراوري، وأندرياس كريستينسن، وفرانك كيسيه، وماركوس ألونسو، وهيكتور بيليرين.

وسبق لـ أليماني أن تولى رئاسة نادي مايوركا، ثم عمل كمدير عام في فالنسيا بين 2017 و2019.

وحاول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تعيين أليماني كمدير عام للنادي عند فوزه بالانتخابات عام 2000، لكن أليماني رفض وقتها.

وترشح أليماني لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عام 2007، لكنه خسر الانتخابات.