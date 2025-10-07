مهندس صفقات برشلونة السابق.. ماتيو أليماني مديرا رياضيا لأتلتيكو مدريد

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 11:44

كتب : FilGoal

ماتيو أليماني - برشلونة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد تعيين ماتيو أليماني مديرا رياضيا للفريق.

وسيتولى أليماني إدارة شؤون الفريق الأول لأتلتيكو مدريد.

وسبق لأليماني تولي المنصب ذاته في برشلونة قبل أن يرحل بعد عام واحد في 2023.

أخبار متعلقة:
أجمل لاعبة في العالم.. أليشا ليمان تنضم إلى نادي كومو سبورت: منقذ برشلونة.. أليماني يقترب من الأهلي السعودي برشلونة يعلن رحيل أليماني وتعيين ديكو مديرا رياضيا مؤتمر تشافي: مانشستر سيتي الأفضل في العالم.. وهذا ما حدث مع أليماني

وسبق لأليماني الدخول في مفاوضات مع أستون فيلا وأهلي جدة ولكنها لم تكلل بالنجاح.

وكان أليماني مهندس انتقالات برشلونة منذ بداية عهد لابورتا وحتى صيف 2023.

وأشرف أليماني على ضم روبيرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وجول كوندي، وفيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانج، وداني ألفيش، وأداما تراوري، وأندرياس كريستينسن، وفرانك كيسيه، وماركوس ألونسو، وهيكتور بيليرين.

وسبق لـ أليماني أن تولى رئاسة نادي مايوركا، ثم عمل كمدير عام في فالنسيا بين 2017 و2019.

وحاول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تعيين أليماني كمدير عام للنادي عند فوزه بالانتخابات عام 2000، لكن أليماني رفض وقتها.

وترشح أليماني لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عام 2007، لكنه خسر الانتخابات.

أتلتيكو مدريد ماتيو أليماني
نرشح لكم
بيلد: برشلونة يستهدف كريم أديمي في الموسم المقبل خسارة رغم تحقيق الأرباح.. برشلونة يكشف تقريره المالي لموسم 2024/2025 ماركا تكشف كواليس هزيمتي برشلونة واجتماع لابورتا مع فليك رودريجو: كنت على وشك الانضمام لـ برشلونة.. وسأرحل من ريال مدريد في هذه الحالة مارسيلينو يكشف موقفه من مواجهة برشلونة في ميامي  مدرب بولندا: لا مشكلة في عدم تنفيذ ليفاندوفسكي لركلات الجزاء "لن تتكرر في المستقبل".. يويفا يوافق على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا فليك: مباراة وخسرناها.. يجب أن نمضي قدما
أخر الأخبار
بيلد: برشلونة يستهدف كريم أديمي في الموسم المقبل 10 دقيقة | ميركاتو
رينار: أثق بأننا سنقدم أكثر من 100٪ لبلوغ كأس العالم 14 دقيقة | سعودي في الجول
لوكا زيدان: فخور بالتواجد مع منتخب الجزائر.. ونتمنى دعم الجماهير 15 دقيقة | الوطن العربي
سكاي: نابولي الأوفر حظا لضم كوبي ماينو في يناير 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خسارة رغم تحقيق الأرباح.. برشلونة يكشف تقريره المالي لموسم 2024/2025 35 دقيقة | الدوري الإسباني
رضا شحاتة: الشحات كان أكبر مشكلة لي في مباراة الأهلي والكهرباء 47 دقيقة | الدوري المصري
ماركا تكشف كواليس هزيمتي برشلونة واجتماع لابورتا مع فليك 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر الثاني يواجه المغرب بدون جمهور ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514821/مهندس-صفقات-برشلونة-السابق-ماتيو-أليماني-مديرا-رياضيا-لأتلتيكو-مدريد