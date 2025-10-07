رودريجو: كنت على وشك الانضمام لـ برشلونة.. وسأرحل من ريال مدريد في هذه الحالة

أوضح رودريجو لاعب ريال مدريد أنه كان على وشك الانضمام إلى برشلونة.

وقال رودريجو لصحيفة آس: "قبل أن أوقع لريال مدريد كان كل شيء قد تم مع برشلونة وكنت سأوقع على العقد، لكن والدي أخبرني أن ريال مدريد اتصل بنا وكان علي الاختيار، بالنسبة لي الأمر كان سهلا جدا، كنت أعلم ما أريده وما هو حلمي ولم أتردد لحظة في الانضمام لريال مدريد".

وأضاف "دائما ما أقول إن برشلونة ناد عظيم واحترمه كثيرا، لكن ريال مدريد كان حلمي".

وواصل "مررت بوقت صعب جدا على المستوى الشخصي في الموسم الماضي، قضيت وقتا طويلا دون الحديث إلى أي أحد، لا يوجد أي شخص يعرف ما كنت أمر به، لم أكن بحالة جيدة سواء بدنيا أو نفسيا، كارلو أنشيلوتي لاحظ الأمر وساعدني كثيرا".

وأتم "دائما ما أتلقى الكثير من العروض، لكنني دائما أوضحت للنادي أنني أريد الاستمرار في النجاح هنا وقلت للمسؤولين طالما ريال مدريد يريدني فسأبقى هنا، إذا جاء اليوم وقيل لي إن علي الرحيل فسأقول حسنا، لكن هذا لم يحدث، النادي يخبرني دائما أنه يعول علي".

عقد رودريجو ينتهي في 2028، والشرط الجزائي قيمته مليار يورو.

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.