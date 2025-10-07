أبو ريدة يجتمع مع حسام حسن فور الوصول إلى المغرب

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 11:11

كتب : FilGoal

حسام حسن - هاني أبو ريدة

اجتمع هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة مع حسام حسن مدرب منتخب مصر فور وصوله إلى المملكة المغربية التي يتواجد فيها منتخب الفراعنة لملاقاة جيبوتي.

ويلعب الفراعنة ضد جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026 في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء المقبل.

ووصل أبو ريدة إلى المغرب قادما من الكونغو بعد حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

بعد وصوله بساعات قليلة، وصلت بعثة منتخب مصر إلى المغرب في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

واستقبل أبو ريدة بعثة منتخب مصر بعد وصولها إلى المغرب، واجتمع بحسام وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وحرص هاني أبو ريدة على الإطمئنان على البعثة واستعدادات الفريق لمواجهة جيبوتي.

ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي في المغرب لعدم أهلية ملاعب جيبوتي.

ثم يلعب ضد غينيا بيساو يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة .

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة، ويلاحقه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

منتخب جيبوتي منافس مصر في الجولة التاسعة يحتل المركز السادس والأخير بنقطة وحيدة، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع بـ10 نقاط.

ويكفي منتخب مصر الفوز أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وسبق أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم أعوام 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

وتأهل منتخبا المغرب وتونس رسميا إلى كأس العالم بعد الجولة السابقة، فيما تتنافس 7 منتخبات من أجل حسم باقي المقاعد التسعة الإفريقية في كأس العالم.

وستتنافس أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثاني على مقعد وحيد من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي ستلعب مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم والمنتظر منها قيادة مصر للمونديال.

وجاءت قائمة مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير – محمد صبحي – عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد - خالد صبحي – ياسر إبراهيم – عمرو الجزار – محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" – تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل

حسام حسن هاني أبو ريدة منتخب مصر
