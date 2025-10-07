الزمالك يكشف حقيقة إقالة جون إدوارد.. ويتوعد مروجي الشائعات

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 00:29

كتب : FilGoal

جون إدوارد

نفى نادي الزمالك ما تردد عن إمكانية إقال جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه لا توجد نية على الإطلاق في إنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي، ولا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن دراسة إدارة النادي إنهاء تجربة جون إدوارد.

كما يؤكد المجلس انه لن يتواني عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مروجي الشائعات حول فريق الكرة بالزمالك . وأكد المجلس على مواصلة دعمه لإدارة الكرة الحالية، والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه فريق الكرة بالنادي، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الموسم الحالي.

يأتي ذلك بما يتناسب مع رؤية مجلس الإدارة لتحقيق طموحات الجماهير بمواصلة حصد البطولات.

وفي سياق منفصل أعلن نادي الزمالك توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر الجاري بمقر النادي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بموجب القانون رقم 171 لعام 2025.

يكون الاجتماع صحيحا بحضور 4000 "أربعة آلاف عضو" على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

تبدأ عملية التسجيل والتصويت لحضور الاجتماع الخاص بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

يكون التصويت حضوريا ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.

