مارسيلينو يكشف موقفه من مواجهة برشلونة في ميامي

شدد مارسيلينو مدرب فياريال على استعداده لمواجهة برشلونة في مدينة ميامي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موافقته بشكل استثنائي على خوض مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي.

وقال مارسيلينو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "مواجهة برشلونة في ميامي؟ إذا أخبرونا إن علينا اللعب هناك، سنلعب هناك لأن السلطات المختصة قررت ذلك".

وواصل "نعلم أن نادينا يوافق على ذلك وبالنسبة لنا فهي تجربة جديدة ضد فريق كبير ومباراة عظيمة وبالطبع سواء هنا أو في أي مكان نطلب للعب فيه سنريد أن نفوز".

وتابع "أعتقد أن كرة القدم متشابهة في أي مكان مع حرارة أكثر أو برودة أكثر أو أقل، يعتمد الأمر على الوقت في السنة".

وأضاف "الرحلة لميامي ستكون أطول من المعتاد ولكن علينا التأقلم لنفعل ما يتطلبه الأمر منا".

وخسر فياريال من ريال مدريد في مباراته الأخيرة بالدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.