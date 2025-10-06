كرة سلة – الزمالك يفوز على الطيران والاتحاد يهزم بتروجت في دوري المرتبط

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 23:37

الزمالك سلة مرتبط

فاز الفريق الأول لكرة السلة للرجال في الزمالك على الطيران في أولى جولات دوري المرتبط.

وتغلب الزمالك على الطيران بنتيجة 99-46.

كما فاز فريق المرتبط للزمالك على الطيران أيضا بنتيجة 72-48.

وفاز أيضا الاتحاد السكندري على بتروجت الفريق الأول بنتيجة 101-83.

بينما فاز فريق المرتبط للاتحاد على بتروجت بنتيجة 56-45.

وانتصر سموحة المرتبط على طلائع الجيش بنتيجة 70-68.

بينما فاز الفريق الأول لطلائع الجيش على سموحة بنتيجة 73-69.

وانتصر هيلوبوليس الفريق الأول على الشمس بنتيجة 61-55، وفاز الفريق المرتبط بنتيجة 67-61.

وانتصر المصرية للاتصالات على ألعاب دمنهور بنتيجة 78-65، وفاز الفريق المرتبط بنتيجة 46-43.

وفاز سبورتنج على الزهور بنتيجة 85-62، والفريق المرتبط بنتيجة 76-55.

وأخيرا فاز الجزيرة على القناة بنتيجة 76-45، وفاز فريق المرتبط بنتيجة 70-66.

وكان الأهلي تغلب على الأولمبي في الفريق الأول والمرتبط.

الزمالك كرة سلة الدوري المصري المرتبط
