كرة سلة – الزمالك يفوز على الطيران والاتحاد يهزم بتروجت في دوري المرتبط

فاز الفريق الأول لكرة السلة للرجال في الزمالك على الطيران في أولى جولات دوري المرتبط.

وتغلب الزمالك على الطيران بنتيجة 99-46.

كما فاز فريق المرتبط للزمالك على الطيران أيضا بنتيجة 72-48.

وفاز أيضا الاتحاد السكندري على بتروجت الفريق الأول بنتيجة 101-83.

بينما فاز فريق المرتبط للاتحاد على بتروجت بنتيجة 56-45.

وانتصر سموحة المرتبط على طلائع الجيش بنتيجة 70-68.

بينما فاز الفريق الأول لطلائع الجيش على سموحة بنتيجة 73-69.

وانتصر هيلوبوليس الفريق الأول على الشمس بنتيجة 61-55، وفاز الفريق المرتبط بنتيجة 67-61.

وانتصر المصرية للاتصالات على ألعاب دمنهور بنتيجة 78-65، وفاز الفريق المرتبط بنتيجة 46-43.

وفاز سبورتنج على الزهور بنتيجة 85-62، والفريق المرتبط بنتيجة 76-55.

وأخيرا فاز الجزيرة على القناة بنتيجة 76-45، وفاز فريق المرتبط بنتيجة 70-66.

وكان الأهلي تغلب على الأولمبي في الفريق الأول والمرتبط.