كرة سلة – الزمالك يفوز على الطيران والاتحاد يهزم بتروجت في دوري المرتبط
الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 23:37
كتب : FilGoal
فاز الفريق الأول لكرة السلة للرجال في الزمالك على الطيران في أولى جولات دوري المرتبط.
وتغلب الزمالك على الطيران بنتيجة 99-46.
كما فاز فريق المرتبط للزمالك على الطيران أيضا بنتيجة 72-48.
وفاز أيضا الاتحاد السكندري على بتروجت الفريق الأول بنتيجة 101-83.
بينما فاز فريق المرتبط للاتحاد على بتروجت بنتيجة 56-45.
وانتصر سموحة المرتبط على طلائع الجيش بنتيجة 70-68.
بينما فاز الفريق الأول لطلائع الجيش على سموحة بنتيجة 73-69.
وانتصر هيلوبوليس الفريق الأول على الشمس بنتيجة 61-55، وفاز الفريق المرتبط بنتيجة 67-61.
وانتصر المصرية للاتصالات على ألعاب دمنهور بنتيجة 78-65، وفاز الفريق المرتبط بنتيجة 46-43.
وفاز سبورتنج على الزهور بنتيجة 85-62، والفريق المرتبط بنتيجة 76-55.
وأخيرا فاز الجزيرة على القناة بنتيجة 76-45، وفاز فريق المرتبط بنتيجة 70-66.
وكان الأهلي تغلب على الأولمبي في الفريق الأول والمرتبط.