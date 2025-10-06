هويلوند: كونتي مدرب كبير.. والانضمام لـ نابولي خطوة هامة لي

مدح راسموس هويلوند لاعب نابولي مدربه أنطونيو كونتي بعد تألقه في الموسم الجاري عقب انضمامه من مانشستر يونايتد.

وقال هويلوند لراديو kiss kiss: "أنطونيو كونتي مدرب كبير، جئت إلى هنا لأنني كنت أعلم أن هذه خطوة مهمة بالنسبة لي، نابولي ناد عظيم، ومكان رائع للعيش، إنه بالضبط ما أحتاجه في هذه المرحلة من مسيرتي".

وانضم هويلوند إلى نابولي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء قادما من مانشستر يونايتد.

وقاد هويلوند فريق الجنوب للفوز في المباراة الماضية أمام جنوى بتسجيله هدف وقلب النتيجة للانتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وكان هويلوند قد سجل هدفين في مباراة سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا والتي كانت قبل جنوى مباشرة.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة بالتساوي مع روما.

