تقرير: جوب بيلينجهام يفكر في الرحيل عن دورتموند
الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 23:14
كتب : FilGoal
يفكر جوب بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند في الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة وفقا للصحفي ساشا تافولييري.
جوب بيلينجهام
النادي : بوروسيا دورتموند
وأشار ساشا إلى أن بيلينجهام يفكر في الرحيل عن الفريق بسبب قلة دقائق مشاركاته مع الفريق.
اللاعب يرى أنه لا يشارك سوى في حالة وجود إصابات ولا يعتمد نيكو كوفاتش مدرب الفريق عليه.
وكانت صحيفة بيلد قد كشفت منذ فترة عن غضب والد اللاعب لنفس الأسباب مما أدى لمنع دخوله إلى منشئات الفريق.
وانضم بيلينجهام إلى دورتموند في بداية الموسم الحالي قادما من سندرلاند ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ دورتموند.
ويملك اللاعب عقب مع دورتموند حتى عام 2030.
وشارك بيلينجهام منذ انتقاله إلى دورتموند في 13 مباراة بواقع 528 دقيقة وتمكن من صناعة هدف وحيد ولم يسجل.
