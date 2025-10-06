تقرير: جوب بيلينجهام يفكر في الرحيل عن دورتموند

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

جوب بيلينجهام - بوروسيا دورتموند

يفكر جوب بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند في الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة وفقا للصحفي ساشا تافولييري.

جوب بيلينجهام

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وأشار ساشا إلى أن بيلينجهام يفكر في الرحيل عن الفريق بسبب قلة دقائق مشاركاته مع الفريق.

اللاعب يرى أنه لا يشارك سوى في حالة وجود إصابات ولا يعتمد نيكو كوفاتش مدرب الفريق عليه.

أخبار متعلقة:
توخيل يوضح سبب عدم استدعاء بيلينجهام لقائمة منتخب إنجلترا الثاني من خارج بريميرليج.. بيلينجهام أفضل لاعب إنجليزي التشكيل - بيلينجهام يقود ريال مدريد لأول مرة في الموسم.. وألفاريز أساسي مع أتليتكو بيلينجهام وكامافينجا ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة مارسيليا

وكانت صحيفة بيلد قد كشفت منذ فترة عن غضب والد اللاعب لنفس الأسباب مما أدى لمنع دخوله إلى منشئات الفريق.

وانضم بيلينجهام إلى دورتموند في بداية الموسم الحالي قادما من سندرلاند ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ دورتموند.

ويملك اللاعب عقب مع دورتموند حتى عام 2030.

وشارك بيلينجهام منذ انتقاله إلى دورتموند في 13 مباراة بواقع 528 دقيقة وتمكن من صناعة هدف وحيد ولم يسجل.

جوب بيلينجهام بوروسيا دورتموند
نرشح لكم
هويلوند: كونتي مدرب كبير.. والانضمام لـ نابولي خطوة هامة لي  مدرب بولندا: لا مشكلة في عدم تنفيذ ليفاندوفسكي لركلات الجزاء ليفاندوفسكي: إهدار ركلات الجزاء جزء من كرة القدم.. وهزيمة إشبيلية قد تعيد لنا التوازن يويفا يعلن نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا ديشامب يكشف حالة مبابي بعد الإصابة ضد فياريال "لسوء النتائج".. رينجرز يعلن إقالة راسل مارتن رئيس بايرن: المحادثات جارية لتجديد عقد أوباميكانو ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس
أخر الأخبار
الزمالك يكشف حقيقة إقالة جون إدوارد.. ويتوعد مروجي الشائعات 2 ساعة | الدوري المصري
مارسيلينو يكشف موقفه من مواجهة برشلونة في ميامي 2 ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة – الزمالك يفوز على الطيران والاتحاد يهزم بتروجت في دوري المرتبط 3 ساعة | كرة سلة
هويلوند: كونتي مدرب كبير.. والانضمام لـ نابولي خطوة هامة لي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: جوب بيلينجهام يفكر في الرحيل عن دورتموند 3 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تم اتخاذ القرار.. الزمالك لن يشارك في بطولة إفريقيا لكرة اليد 4 ساعة | رياضات أخرى
 مدرب بولندا: لا مشكلة في عدم تنفيذ ليفاندوفسكي لركلات الجزاء 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514812/تقرير-جوب-بيلينجهام-يفكر-في-الرحيل-عن-دورتموند