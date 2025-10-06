خبر في الجول - تم اتخاذ القرار.. الزمالك لن يشارك في بطولة إفريقيا لكرة اليد

توصل نادي الزمالك لقراره النهائي بشأن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد في المغرب.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك قد استقر على عدم المشاركة في هذه البطولة.

على أن يشارك الفريق بشكل طبيعي في بطولة كأس الكؤوس المؤهلة للسوبر الإفريقي، المؤهل بدوره لمونديال الأندية.

ومن المقرر أن تقام البطولة من 11 أكتوبر المقبل وحتى يوم 20 من الشهر ذاته.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي والزمالك معا في نفس المجموعة.

وجاءت المجموعة الأولى كالتالي:

الأهلي والزمالك وJSK الكونغولي وريد ستار الإيفواري وميكيالي الإثيوبي.

بينما المجموعة الثانية أتت على النحو التالي:

منتدى درب السلطان المغربي وفلاورز البنيني وفاب الكاميروني ومستقبل السكك الحديدية من الكونغو.

بالإضافة إلى كيركوس الإثيوبي وDFIP الجابوني.

وتوج الأهلي بالبطولة في نسختها الماضية بعد الفوز على فلاورز البنيني في النهائي بنتيجة 43-22.

