 مدرب بولندا: لا مشكلة في عدم تنفيذ ليفاندوفسكي لركلات الجزاء

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

أوضح يان أوربان المدير الفني لمنتخب بولندا أنه لا يوجد أي مشكلة في عدم تنفيذ روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ركلات الجزاء.

وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي: "في هذه اللحظة لا أعلم من هو المسدد الثاني أو الثالث لركلات الجزاء، لكن لا أرى أي مشكلة في أن نحدد ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "لا مشكلة لو لن يسدد روبرت ليفاندوفسكي ونفذها من يشعر أنه الأفضل وقتها، نتمنى فقط أن تتاح لنا ركلة جزاء للنفذها".

وانضم ليفاندوفسكي لمعسكر منتخب بولندا استعدادا للمشاركة في فترة التوقف الدولي.

وخسر برشلونة من إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب سانشيز بيزخوان.

وأهدر ليفاندوفسكي ركلة جزاء في المباراة كانت لتكون هدف التعادل لبرشلونة.

وتحدث ليفاندوفسكي عن الأمر قائلا خلال مؤتمر صحفي: "مباريات مثل مباراة إشبيلية تحدث، هذه كرة القدم لا يسير كل شيء دائما كما نريد، وهناك ركلات جزاء تهدر وهذا جزء من هذه الرياضة أصلا".

وواصل "أعتقد أن مثل هذه المباريات وهذه المواقف يمكن أن تقوينا فقط للمستقبل، من الطبيعي أن الأمر مؤلم اليوم لكنني آمل أن نرد بشكل إيجابي وأن يمنحنا ذلك دافعا إضافيا للمستقبل".

وتابع "مباراة إشبيلية قد تعطينا التوازن بعد ما حدث وأيضا دافعا أكبر لما تبقى من الموسم أو حتى هذه المرحلة حتى نهاية العام، أحيانا تأتي فترات صعبة لكن علينا مواجهتها والعودة سريعا إلى الطريق الصحيح".

وأتم "في كرة القدم مثل هذ الأمور عندما تخسر أو لا تستغل الفرص من الطبيعي أن تكون لدينا رغبة كبيرة في الانتقام والتحفيز والأهم هو أن نعود سريعا إلى الملعب ونظهر ذلك".

