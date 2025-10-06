الزمالك يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 21:27

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر الجاري بمقر النادي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بموجب القانون رقم 171 لعام 2025.

يكون الاجتماع صحيحا بحضور 4000 "أربعة آلاف عضو" على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

تبدأ عملية التسجيل والتصويت لحضور الاجتماع الخاص بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

يكون التصويت حضوريا ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.

