خبر في الجول - إدارة الزمالك تسعى لحل أزمة مستحقات بنتايك

يسعى الزمالك لحل أزمة محمود بنتايك لاعب الفريق والذي تقدم بإنذار للنادي بفسخ تعاقده.

وعلم FilGoal.com أن وكلاء بنتايك قد تقدموا بإنذار للنادي لإمكانية فسخ تعاقده مع النادي إذا لم يحصل على مستحقاته المالية خلال 10 أيام.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب يرغب في الحصول على موعد محدد للحصول على مستحقاته المالية من أجل إلغاء الإنذار.

وقال مصدر مقرب من اللاعب المغربي لـ FilGoal.com: "وكلاء اللاعب أرسلوا إنذارا للزمالك أن اللاعب سيتقدم بشكوى لفسخ عقده خلال 10 أيام إذا لم يحصل على مستحقاته المالية".

وأتم "سيحدث ذلك في حالة عدم جلوس أحد من المسؤولين مع اللاعب لمحاولة حل هذه الأزمة".

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفني.

وتعاقد الزمالك مع بنتايك قادما من سانت إتيان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الماضي.

وتوج بنتايك ببطولة السوبر الإفريقي وكأس مصر.

ولعب بنتايج مع الزمالك في 38 مباراة في جميع البطولات وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.