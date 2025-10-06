ليفاندوفسكي: إهدار ركلات الجزاء جزء من كرة القدم.. وهزيمة إشبيلية قد تعيد لنا التوازن

يرى روبرت ليفاندوفسكي لاعب منتخب بولندا وفريق برشلونة أن ما حدث هو جزء طبيعي من كرة القدم.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

وخسر برشلونة من إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب سانشيز بيزخوان.

وانضم ليفاندوفسكي لمعسكر منتخب بولندا استعدادا للمشاركة في فترة التوقف الدولي.

وقال ليفاندوفسكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر: "مباريات مثل مباراة إشبيلية تحدث، هذه كرة القدم لا يسير كل شيء دائما كما نريد، وهناك ركلات جزاء تهدر وهذا جزء من هذه الرياضة أصلا".

وواصل "أعتقد أن مثل هذه المباريات وهذه المواقف يمكن أن تقوينا فقط للمستقبل، من الطبيعي أن الأمر مؤلم اليوم لكنني آمل أن نرد بشكل إيجابي وأن يمنحنا ذلك دافعا إضافيا للمستقبل".

وتابع "مباراة إشبيلية قد تعطينا التوازن بعد ما حدث وأيضا دافعا أكبر لما تبقى من الموسم أو حتى هذه المرحلة حتى نهاية العام، أحيانا تأتي فترات صعبة لكن علينا مواجهتها والعودة سريعا إلى الطريق الصحيح".

وأتم "في كرة القدم مثل هذ الأمور عندما تخسر أو لا تستغل الفرص من الطبيعي أن تكون لدينا رغبة كبيرة في الانتقام والتحفيز والأهم هو أن نعود سريعا إلى الملعب ونظهر ذلك".

وأهدر ليفاندوفسكي ركلة جزاء في المباراة كانت لتكون هدف التعادل لبرشلونة.