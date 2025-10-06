ليفاندوفسكي: إهدار ركلات الجزاء جزء من كرة القدم.. وهزيمة إشبيلية قد تعيد لنا التوازن

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 20:46

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

يرى روبرت ليفاندوفسكي لاعب منتخب بولندا وفريق برشلونة أن ما حدث هو جزء طبيعي من كرة القدم.

وخسر برشلونة من إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب سانشيز بيزخوان.

وانضم ليفاندوفسكي لمعسكر منتخب بولندا استعدادا للمشاركة في فترة التوقف الدولي.

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي وتوريس يقودان الهجوم ضد إشبيلية ميلان يخطط لتكرار تجربة مودريتش مع ليفاندوفسكي سبورت: ميلان يرغب في ضم ليفاندوفسكي إذا رحل عن برشلونة وكالة ليفاندوفسكي تكشف حقيقة مفاوضات انتقاله لـ الدوري السعودي

وقال ليفاندوفسكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر: "مباريات مثل مباراة إشبيلية تحدث، هذه كرة القدم لا يسير كل شيء دائما كما نريد، وهناك ركلات جزاء تهدر وهذا جزء من هذه الرياضة أصلا".

وواصل "أعتقد أن مثل هذه المباريات وهذه المواقف يمكن أن تقوينا فقط للمستقبل، من الطبيعي أن الأمر مؤلم اليوم لكنني آمل أن نرد بشكل إيجابي وأن يمنحنا ذلك دافعا إضافيا للمستقبل".

وتابع "مباراة إشبيلية قد تعطينا التوازن بعد ما حدث وأيضا دافعا أكبر لما تبقى من الموسم أو حتى هذه المرحلة حتى نهاية العام، أحيانا تأتي فترات صعبة لكن علينا مواجهتها والعودة سريعا إلى الطريق الصحيح".

وأتم "في كرة القدم مثل هذ الأمور عندما تخسر أو لا تستغل الفرص من الطبيعي أن تكون لدينا رغبة كبيرة في الانتقام والتحفيز والأهم هو أن نعود سريعا إلى الملعب ونظهر ذلك".

وأهدر ليفاندوفسكي ركلة جزاء في المباراة كانت لتكون هدف التعادل لبرشلونة.

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة بولندا
نرشح لكم
هويلوند: كونتي مدرب كبير.. والانضمام لـ نابولي خطوة هامة لي تقرير: جوب بيلينجهام يفكر في الرحيل عن دورتموند  مدرب بولندا: لا مشكلة في عدم تنفيذ ليفاندوفسكي لركلات الجزاء يويفا يعلن نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا ديشامب يكشف حالة مبابي بعد الإصابة ضد فياريال "لسوء النتائج".. رينجرز يعلن إقالة راسل مارتن رئيس بايرن: المحادثات جارية لتجديد عقد أوباميكانو ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس
أخر الأخبار
مارسيلينو يكشف موقفه من مواجهة برشلونة في ميامي 19 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة – الزمالك يفوز على الطيران والاتحاد يهزم بتروجت في دوري المرتبط 35 دقيقة | كرة سلة
هويلوند: كونتي مدرب كبير.. والانضمام لـ نابولي خطوة هامة لي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: جوب بيلينجهام يفكر في الرحيل عن دورتموند 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تم اتخاذ القرار.. الزمالك لن يشارك في بطولة إفريقيا لكرة اليد ساعة | رياضات أخرى
 مدرب بولندا: لا مشكلة في عدم تنفيذ ليفاندوفسكي لركلات الجزاء ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - إدارة الزمالك تسعى لحل أزمة مستحقات بنتايك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514807/ليفاندوفسكي-إهدار-ركلات-الجزاء-جزء-من-كرة-القدم-وهزيمة-إشبيلية-قد-تعيد-لنا-التوازن