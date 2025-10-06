مجلس إدارة الأهلي يعتمد أوراق المرشحين في انتخابات النادي

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى عصر اليوم بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، الذين تقدموا خلال المدة القانونية بأوراق ترشحهم، وتمت مراجعتها من اللجنة المشكلة من النادي وكذلك من الجهة الإدارية.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس) - ياسين منصور (مقعد النائب) - خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

كما وجه المجلس الإدارة التنفيذية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تيسر على أعضاء الجمعية العمومية الموقرة سهولة حضور اجتماع الجمعية، المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.