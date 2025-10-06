يويفا يعلن نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا.

ومن المقرر أن يواجه ميلان غريمه كومو في الجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.

ووافق يويفا على إقامة المباراة في أستراليا.

وأشار يويفا أن ذلك لن يتكرر في المستقبل مرة أخرى.

ويقام حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في وقت مباراة ميلان ضد كومو.

وكان يويفا أعلن أيضا إقامة مباراة فياريال ضد برشلونة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد يويفا على رفضه خوض أي مباريات من الدوري المحلية خارج البلاد في المستقبل وعلى أن موافقته على الطلبين جاء بشكل استثنائي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة.

بينما يأتي كومو في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.