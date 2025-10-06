يويفا يعلن نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 20:21

كتب : FilGoal

ميلان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا.

ومن المقرر أن يواجه ميلان غريمه كومو في الجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.

ووافق يويفا على إقامة المباراة في أستراليا.

أخبار متعلقة:
ميلان يهدر ويتعادل مع يوفنتوس سلبيا ويفرط في صدارة الدوري الإيطالي ميلان يخطط لتكرار تجربة مودريتش مع ليفاندوفسكي تمهيدا لبناء ملعب جديد.. ميلان وإنتر يعلنان الموافقة على شراء سان سيرو بشكل نهائي كونتي يعلق على وضعية دي بروين بعد غضبه في مباراة ميلان

وأشار يويفا أن ذلك لن يتكرر في المستقبل مرة أخرى.

ويقام حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في وقت مباراة ميلان ضد كومو.

وكان يويفا أعلن أيضا إقامة مباراة فياريال ضد برشلونة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد يويفا على رفضه خوض أي مباريات من الدوري المحلية خارج البلاد في المستقبل وعلى أن موافقته على الطلبين جاء بشكل استثنائي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة.

بينما يأتي كومو في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

ميلان كومو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
هويلوند: كونتي مدرب كبير.. والانضمام لـ نابولي خطوة هامة لي تقرير: جوب بيلينجهام يفكر في الرحيل عن دورتموند  مدرب بولندا: لا مشكلة في عدم تنفيذ ليفاندوفسكي لركلات الجزاء ليفاندوفسكي: إهدار ركلات الجزاء جزء من كرة القدم.. وهزيمة إشبيلية قد تعيد لنا التوازن ديشامب يكشف حالة مبابي بعد الإصابة ضد فياريال "لسوء النتائج".. رينجرز يعلن إقالة راسل مارتن رئيس بايرن: المحادثات جارية لتجديد عقد أوباميكانو ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس
أخر الأخبار
مارسيلينو يكشف موقفه من مواجهة برشلونة في ميامي 18 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة – الزمالك يفوز على الطيران والاتحاد يهزم بتروجت في دوري المرتبط 35 دقيقة | كرة سلة
هويلوند: كونتي مدرب كبير.. والانضمام لـ نابولي خطوة هامة لي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: جوب بيلينجهام يفكر في الرحيل عن دورتموند 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تم اتخاذ القرار.. الزمالك لن يشارك في بطولة إفريقيا لكرة اليد ساعة | رياضات أخرى
 مدرب بولندا: لا مشكلة في عدم تنفيذ ليفاندوفسكي لركلات الجزاء ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - إدارة الزمالك تسعى لحل أزمة مستحقات بنتايك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514804/يويفا-يعلن-نقل-مباراة-ميلان-ضد-كومو-خارج-إيطاليا