يويفا يعلن نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا
الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 20:21
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا.
ومن المقرر أن يواجه ميلان غريمه كومو في الجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.
ووافق يويفا على إقامة المباراة في أستراليا.
وأشار يويفا أن ذلك لن يتكرر في المستقبل مرة أخرى.
ويقام حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في وقت مباراة ميلان ضد كومو.
وكان يويفا أعلن أيضا إقامة مباراة فياريال ضد برشلونة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد يويفا على رفضه خوض أي مباريات من الدوري المحلية خارج البلاد في المستقبل وعلى أن موافقته على الطلبين جاء بشكل استثنائي.
ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة.
بينما يأتي كومو في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.
نرشح لكم
هويلوند: كونتي مدرب كبير.. والانضمام لـ نابولي خطوة هامة لي تقرير: جوب بيلينجهام يفكر في الرحيل عن دورتموند مدرب بولندا: لا مشكلة في عدم تنفيذ ليفاندوفسكي لركلات الجزاء ليفاندوفسكي: إهدار ركلات الجزاء جزء من كرة القدم.. وهزيمة إشبيلية قد تعيد لنا التوازن ديشامب يكشف حالة مبابي بعد الإصابة ضد فياريال "لسوء النتائج".. رينجرز يعلن إقالة راسل مارتن رئيس بايرن: المحادثات جارية لتجديد عقد أوباميكانو ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس