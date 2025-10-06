ديشامب يكشف حالة مبابي بعد الإصابة ضد فياريال

كشف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا حالة لاعبه كيليان مبابي.

وكان مبابي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدفا خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر: "لقد تحدثت مع مبابي، هو يعاني من مشكلة صغيرة ولكنها لن تمنعه من التواجد معنا".

وأضاف "سنحصل على وقتنا لتقييم حالته مع الجهاز الطبي ثم سنرى كيف سيتطور الأمر".

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد أذربيجان وايسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.