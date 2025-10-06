ديشامب يكشف حالة مبابي بعد الإصابة ضد فياريال
الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 20:00
كتب : FilGoal
كشف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا حالة لاعبه كيليان مبابي.
وكان مبابي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني.
وسجل مبابي هدفا خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر: "لقد تحدثت مع مبابي، هو يعاني من مشكلة صغيرة ولكنها لن تمنعه من التواجد معنا".
وأضاف "سنحصل على وقتنا لتقييم حالته مع الجهاز الطبي ثم سنرى كيف سيتطور الأمر".
ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد أذربيجان وايسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.
نرشح لكم
هويلوند: كونتي مدرب كبير.. والانضمام لـ نابولي خطوة هامة لي تقرير: جوب بيلينجهام يفكر في الرحيل عن دورتموند مدرب بولندا: لا مشكلة في عدم تنفيذ ليفاندوفسكي لركلات الجزاء ليفاندوفسكي: إهدار ركلات الجزاء جزء من كرة القدم.. وهزيمة إشبيلية قد تعيد لنا التوازن يويفا يعلن نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا "لسوء النتائج".. رينجرز يعلن إقالة راسل مارتن رئيس بايرن: المحادثات جارية لتجديد عقد أوباميكانو ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس