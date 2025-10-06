ديشامب يكشف حالة مبابي بعد الإصابة ضد فياريال

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 20:00

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب

كشف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا حالة لاعبه كيليان مبابي.

وكان مبابي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدفا خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر: "لقد تحدثت مع مبابي، هو يعاني من مشكلة صغيرة ولكنها لن تمنعه من التواجد معنا".

وأضاف "سنحصل على وقتنا لتقييم حالته مع الجهاز الطبي ثم سنرى كيف سيتطور الأمر".

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد أذربيجان وايسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

فرنسا كيليان مبابي ديدييه ديشامب
نرشح لكم
هويلوند: كونتي مدرب كبير.. والانضمام لـ نابولي خطوة هامة لي تقرير: جوب بيلينجهام يفكر في الرحيل عن دورتموند  مدرب بولندا: لا مشكلة في عدم تنفيذ ليفاندوفسكي لركلات الجزاء ليفاندوفسكي: إهدار ركلات الجزاء جزء من كرة القدم.. وهزيمة إشبيلية قد تعيد لنا التوازن يويفا يعلن نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا "لسوء النتائج".. رينجرز يعلن إقالة راسل مارتن رئيس بايرن: المحادثات جارية لتجديد عقد أوباميكانو ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس
أخر الأخبار
مارسيلينو يكشف موقفه من مواجهة برشلونة في ميامي 18 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة – الزمالك يفوز على الطيران والاتحاد يهزم بتروجت في دوري المرتبط 35 دقيقة | كرة سلة
هويلوند: كونتي مدرب كبير.. والانضمام لـ نابولي خطوة هامة لي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: جوب بيلينجهام يفكر في الرحيل عن دورتموند 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تم اتخاذ القرار.. الزمالك لن يشارك في بطولة إفريقيا لكرة اليد ساعة | رياضات أخرى
 مدرب بولندا: لا مشكلة في عدم تنفيذ ليفاندوفسكي لركلات الجزاء ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - إدارة الزمالك تسعى لحل أزمة مستحقات بنتايك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514803/ديشامب-يكشف-حالة-مبابي-بعد-الإصابة-ضد-فياريال