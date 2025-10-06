وليد سليمان: لانجلير بدأ مهام عمله في الأهلي.. ونسعى للاستفادة من خبراته

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 19:46

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان

أكد وليد سليمان نائب المدير الرياضي لقطاع الناشئين في الأهلي، قال إن أرت لانجلير، المدير الفني الهولندي لقطاع الناشئين بدأ مهام عمله ‏بشكل فعلي، بعدما عقد سلسلة من الاجتماعات مع مدربي القطاع، وحرص على متابعة العديد من مباريات فرق النادي المختلفة.‏

وأوضح سليمان أن محمد يوسف المدير الرياضي، يتواجد بصفة مستمرة في قطاع الناشئين لمتابعة سير العمل، وتذليل أي ‏عقبات قد تواجه الجميع، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من جانب قطاع كرة القدم بالنادي.‏

وأضاف: "عقدنا جلسات مطولة مع لانجلير، وهو مدرب صاحب خبرات كبيرة ويسعى إلى تحقيق نجاحات مع النادي، من خلال تجاربه السابقة. وكل الشكر لمسئولي النادي على الاهتمام الشديد بتوفير كل ‏متطلبات النجاح للقطاع".‏

أخبار متعلقة:
محمد يوسف: الأهلي لديه خطة لتطوير المواهب.. ولانجلير إضافة كبيرة للنادي

وأكد سليمان أن المدرسة الهولندية لديها نجاحات عديدة، والتعاقد مع لانجلير خطوة مهمة للغاية، مشيرا إلى أن لانجلير معجب بالبنية التحتية للنادي ‏وكذلك مستوى اللاعبين المتواجدين في القطاع.‏

وأضاف أن هناك إيجابيات عديدة تحققت خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر من خلال تصعيد أكثر من لاعب للفريق الأول، إلى ‏جانب دعوات المعايشة الخارجية التى تلقاها عدد كبيرمن اللاعبين ، فضلا عن اعتماد المنتخبات الوطنية المختلفة على العناصر الواعدة من الأهلي، مثل منتخب ‏‏2009 الذي يضم ما بين 9 إلى11 لاعبا، وكذلك منتخب 2008، كما تواجد لاعبان من مواليد 2007 مع منتخب 2005.‏

وأكمل: "لدينا أسماء مميزة نالت إشادة الجميع، ومع الحصول على فرصة أكبر واحتكاك أفضل سيكون لهم مستقبل واعد، ونحرص ‏على إكساب اللاعبين مقومات شخصية الأهلي والتعود على الضغوط، ونحرص على حضورهم المباريات الجماهيرية، ونؤكد لهم دائما أن ‏التواجد في النادي ميزة كبيرة، يجب استغلالها من خلال الشغف والإصرار لتحقيق النجاح في مسيرتهم".‏

الأهلي الدوري المصري وليد سليمان
نرشح لكم
خبر في الجول - إدارة الزمالك تسعى لحل أزمة مستحقات بنتايك مصدر مقرب من بنتايك لـ في الجول: أرسلنا إنذارا للزمالك لفسخ العقد بسبب المستحقات مجلس إدارة الأهلي يعتمد أوراق المرشحين في انتخابات النادي محمد يوسف: الأهلي لديه خطة لتطوير المواهب.. ولانجلير إضافة كبيرة للنادي أبو ريدة: حازم إمام لم يصبر ليكون خليفتي.. وإدارة الأهلي الأكثر نجاحا الدوري المصري - صلاح محسن الهداف وهاني الأكثر مساهمة.. وتعادلات عبد العال مستمرة مصدر من الأهلي لـ في الجول: الأقرب تسويق أشرف داري ورحيله في يناير الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على صحته
أخر الأخبار
خبر في الجول - إدارة الزمالك تسعى لحل أزمة مستحقات بنتايك 23 دقيقة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي: إهدار ركلات الجزاء جزء من كرة القدم.. وهزيمة إشبيلية قد تعيد لنا التوازن 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من بنتايك لـ في الجول: أرسلنا إنذارا للزمالك لفسخ العقد بسبب المستحقات 35 دقيقة | الدوري المصري
مجلس إدارة الأهلي يعتمد أوراق المرشحين في انتخابات النادي 47 دقيقة | الدوري المصري
يويفا يعلن نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديشامب يكشف حالة مبابي بعد الإصابة ضد فياريال ساعة | الكرة الأوروبية
وليد سليمان: لانجلير بدأ مهام عمله في الأهلي.. ونسعى للاستفادة من خبراته ساعة | الدوري المصري
"لن تتكرر في المستقبل".. يويفا يوافق على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 3 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514802/وليد-سليمان-لانجلير-بدأ-مهام-عمله-في-الأهلي-ونسعى-للاستفادة-من-خبراته