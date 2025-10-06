"لسوء النتائج".. رينجرز يعلن إقالة راسل مارتن

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 19:20

كتب : FilGoal

راسل مارتن

أعلن نادي رينجرز إقالة راسل مارتن المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج.

وأوضح النادي في بيانه أن تتطلب جميع فترات الانتقال بعض الوقت، لكن لم تكن النتائج على مستوى التوقعات.

وكان المدرب الإنجليزي قد تم تعيينه في بداية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
تقرير أسكتلندي: مدرب رينجرز السابق يرفض عرضا مغريا لتدريب الأهلي اكتمل العدد - بنفيكا يطيح بـ فنربشخة.. وكلوب بروج يكتسح رينجرز في تمهيدي أبطال أوروبا حمزة إكمان يواصل التمرد على رينجرز رفض احترافه ثم إدعاء إصابة.. توتر العلاقة بين حمزة إكمان ونادي رينجرز بعد تصريحات مدربه

ولعب الفريق تحت قيادته 17 مباراة في جميع البطولات محققا 5 انتصارات و6 تعادلات و6 هزائم.

وجاء التعادل مع منافسه فالكيرك بهدف لكل فريق بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ليعلن النادي إقالته خلال التوقف الدولي للشهر الحالي.

ويحتل رينجرز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد 8 نقاط.

ويتصدر هارتس جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بينما يأتي خلفه سيلتك برصيد 17 نقطة.

راسل مارتن رينجرز الدوري الاسكتلندي
نرشح لكم
ليفاندوفسكي: إهدار ركلات الجزاء جزء من كرة القدم.. وهزيمة إشبيلية قد تعيد لنا التوازن يويفا يعلن نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا ديشامب يكشف حالة مبابي بعد الإصابة ضد فياريال رئيس بايرن: المحادثات جارية لتجديد عقد أوباميكانو ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس راديو مونت كارلو: الاعتداء على نايف أكرد في المطار قبل السفر إلى المغرب تقرير: تشيلسي يستهدف ضد يلدز نجم يوفنتوس تقرير: سرقة جواز سفر ديباي يؤجل انضمامه لمنتخب هولندا
أخر الأخبار
الزمالك يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي 3 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - إدارة الزمالك تسعى لحل أزمة مستحقات بنتايك 33 دقيقة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي: إهدار ركلات الجزاء جزء من كرة القدم.. وهزيمة إشبيلية قد تعيد لنا التوازن 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من بنتايك لـ في الجول: أرسلنا إنذارا للزمالك لفسخ العقد بسبب المستحقات 44 دقيقة | الدوري المصري
مجلس إدارة الأهلي يعتمد أوراق المرشحين في انتخابات النادي 56 دقيقة | الدوري المصري
يويفا يعلن نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
ديشامب يكشف حالة مبابي بعد الإصابة ضد فياريال ساعة | الكرة الأوروبية
وليد سليمان: لانجلير بدأ مهام عمله في الأهلي.. ونسعى للاستفادة من خبراته ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 3 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514800/لسوء-النتائج-رينجرز-يعلن-إقالة-راسل-مارتن