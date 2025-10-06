"لسوء النتائج".. رينجرز يعلن إقالة راسل مارتن

أعلن نادي رينجرز إقالة راسل مارتن المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج.

وأوضح النادي في بيانه أن تتطلب جميع فترات الانتقال بعض الوقت، لكن لم تكن النتائج على مستوى التوقعات.

وكان المدرب الإنجليزي قد تم تعيينه في بداية الموسم الجاري.

ولعب الفريق تحت قيادته 17 مباراة في جميع البطولات محققا 5 انتصارات و6 تعادلات و6 هزائم.

وجاء التعادل مع منافسه فالكيرك بهدف لكل فريق بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ليعلن النادي إقالته خلال التوقف الدولي للشهر الحالي.

ويحتل رينجرز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد 8 نقاط.

ويتصدر هارتس جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بينما يأتي خلفه سيلتك برصيد 17 نقطة.