رئيس بايرن: المحادثات جارية لتجديد عقد أوباميكانو

شدد هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ على أن ناديه يجري محادثات مع دايوت أوباميكانو لاعب الفريق لتجديد عقده.

دايو أوباميكانو النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وينتهي عقد المدافع في نهاية الموسم الجاري.

وقال هاينر لصحيفة ألجيمين زيتونج: "المحادثات جارية لتجديد عقد دايوت أوباميكانو، آمل أن يبقى معنا لفترة طويلة".

مفاوضات ريال مدريد

بحسب صحيفة ماركا في وقت سابق، فإن وكيله بدأ العمل على رغبة أوباميكانو بالانتقال إلى ريال مدريد.

ووفقا للصحيفة، فإن النادي الملكي رغم اهتمامه بلاعبين آخرين، لكن بدأ دراسة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في الصيف القادم.

ولم يجدد أوباميكانو تعاقده بعد مع بايرن ميونيخ، مما يفتح الباب أمام رحيله.

ولا يريد بايرن ميونيخ تكرار تجربة ليروي ساني الذي رحل الصيف الماضي في صفقة انتقال حر إلى جالاتا سراي التركي، وفقا لـ بيلد في وقت سابق.

ورفض أوباميكانو مؤخرا التعليق على مستقبله.

وكان بايرن ميونيخ قد تعاقد مع أوباميكانو في صيف 2021 قادما من لايبزج مقابل 42.5 مليون يورو.