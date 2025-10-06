ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

ريس جيمس - تشيلسي

كشف تقرير من ذا أثلتيك عن طبيعة إصابة ريس جيمس لاعب تشيلسي.

رييس جيمس

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وكان منتخب إنجلترا قد أعلن استبعاده من القائمة بسبب الإصابة.

وبحسب ذا أثلتيك فإن استبعاد ريس جيمس من قائمة منتخب إنجلترا لإصابته في مباراة فريقه ضد ليفربول وكان استبداله احترازيا بسبب مشاكل في أوتار الركبة التي عانى منها من قبل.

وتعرض ريس جيمس للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.

وانضم نيكو أورايلي لاعب مانشستر سيتي إلى القائمة لتعويض جيمس.

الاستدعاء هو الأول لمدافع مانشستر سيتي الشاب البالغ من العمر 20 عامًا.

وبذلك سينضم أورايلي لمعسكر المنتخب الأول بدلا من منتخب الشباب.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد ويلز وديا الخميس المقبل، ثم يواجه نظيره اللاتفي يوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

