سلة – الأهلي يهزم الأولمبي في دوري المرتبط

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 18:49

كتب : FilGoal

الأهلي - الأولمبي - دوري السلة المرتبط

فاز الفريق الأول لكرة السلة للرجال في الأهلي على الأولمبي السكندري في دوري المرتبط.

وانتصر الأهلي على الأولمبي بنتيجة 103-37 في المباراة التي أقيمت في صالة الأهلي.

وكان فريق الشباب في الأهلي فاز على الأولمبي أيضا بنتيجة 97-45 في دوري المرتبط.

وتقام منافسات البطولة بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

وتضم المجموعة الأولى فرق: الأهلى - سموحة - طلائع الجيش - الأولمبى.

بينما تضم المجموعة الثانية فرق: الاتحاد السكندري - هليوبوليس - الشمس - بتروجت.

فيما جاء في المجموعة الثالثة فرق: الزمالك - المصرية للاتصالات - ألعاب دمنهور - الطيران.

وضمت المجموعة الرابعة كل من: سبورتنج - الجزيرة - القناة - - الزهور.

ويلتقى اليوم الإثنين كل من الأهلي مع الأولمبي، وسموحة مع طلائع الجيش، كما يلتقى الاتحاد مع بتروجت، و هليوبوليس مع الشمس، الزمالك مع الطيران، وألعاب دمنهور مع الاتصالات، سبورتنج مع الزهور، القناة مع الجزيرة.

وتقام مباريات الدورة المجمعة الأولى أيام 6 و 7، و 8 أكتوبر، ومباريات الدورة المجمعة الثانية أيام 15، 16 ، 17 أكتوبر.

ويقام دور ثمن النهائي يوم 21 أكتوبر لمباريات الذهاب و24 أكتوبر لمباريات العودة، بينما يقام الدور ربع النهائي. يومى 18 و31 من نفس الشهر.

