محمد يوسف: الأهلي لديه خطة لتطوير المواهب.. ولانجلير إضافة كبيرة للنادي

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 18:35

كتب : حسام نور الدين

محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي

محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، أن أرت لانجلير المدير الفني لقطاع الناشئين، يملك خبرات واسعة من خلال ‏التدريب في نادي ايندهوفن الهولندي ومنتخب هولندا للناشئين، ويتميز بالجمع بين الدراسة والعمل الفني؛ مما يجعله إضافة ‏كبيرة للقطاع.‏

وأشار إلى أن أرت لانجلير يعمل محاضرا في الاتحاد الهولندي، وهو ما يعكس قدراته ‏وخبراته، فى ظل النجاحات الكبيرالتى تحققها المدرسة الهولندية على صعيد الناشئين، إلى جانب كونها مدرسة ذات صبغة هجومية، وهو ما ‏يتناسب مع هوية النادي الأهلي الذي يبحث دائما عن الفوز فقط.‏

وأوضح أنه تم الاتفاق مع لانجلير على خطة العمل الخاصة بالفترة القادمة، والتي سوف تشهد إشرافه على تدريبات فريق القطاع، إلى ‏جانب عقد محاضرات ودورات مكثفة للمدربين في مختلف الفرق السنية، لتطوير النواحي الخططية والبدنية، فضلا عن ‏الجوانب الشخصية والسلوكية لدى اللاعبين.‏

وقطاع الناشئين دائما ما يفرز مواهب مميزة مثل محمد عبدالمنعم ومحمد شكري وغيرهم من الأسماء التي شقت طريقها ‏للفريق الأول، أو التي خرجت للاحتراف الخارجي.

وأضاف كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على الاهتمام الكبير بقطاع الناشئين وتوفير المقومات اللازمة ‏للعمل على إفراز المواهب والمنافسة على البطولات وغرس قيم ومبادئ النادي لدى اللاعبين، وهو ما يمثل ذخيرة لمستقبل الفريق ‏الأول والمنتخبات الوطنية بشكل عام.‏

وألمح المدير الرياضي إلى أن هناك خطة لتطوير المواهب على كافة المستويات، والنادي يدرس كل عروض المعايشة الخارجية، ‏ولا يمانع انتقال أي لاعب للخارج، في حال وجود عروض رسمية مناسبة لكل الأطراف، مثلما حدث مع عمرو خالد بيبو الذى انتقل لنادي أرو السويسري، وهناك نية للعمل على توسيع تلك القاعدة.‏

الأهلي الدوري المصري محمد يوسف
