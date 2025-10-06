بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يخوض مرانه في القاهرة قبل السفر إلى المغرب

خاض منتخب مصر مرانه الثاني في القاهرة تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، وذلك قبل السفر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي.

وشارك محمد صلاح ومصطفى محمد في مران منتخب مصر لأول مرة، وذلك بعد انتظام الثنائي في المعسكر مساء أمس الأحد.

ليكون بذلك شارك في المران كل اللاعبين في قائمة المنتخب وعددهم 24 لاعبا.

ويعد المران هو الثاني لمنتخب مصر خلال المعسكر الحالي، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

ويسافر منتخب مصر إلى المغرب مساء اليوم الإثنين لمواجهة جيبوتي.

ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري بالجولة قبل الأخيرة.

ثم يلعب ضد غينيا بيساو يوم 12 من الشهر ذاته.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق انتصار وحيد من المباراتين لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة، ويلاحقه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

منتخب جيبوتي منافس مصر في الجولة التاسعة المركز السادس والأخير بنقطة وحيدة، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع بـ10 نقاط.

ويكفي منتخب مصر الفوز أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وسبق أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم أعوام 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

وتأهل منتخبا المغرب وتونس رسميا إلى كأس العالم بعد الجولة السابقة، فيما تتنافس 7 منتخبات من أجل حسم المقاعد التسعة الإفريقية في كأس العالم.

وستتنافس أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثاني على مقعد وحيد من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.