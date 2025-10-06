تقرير: سرقة جواز سفر ديباي يؤجل انضمامه لمنتخب هولندا

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 18:06

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - هولندا

تأجل انضمام ممفيس ديباي لاعب كورينثيانز البرازيلي إلى منتخب هولندا في فترة التوقف الدولي خلال الشهر الجاري.

ممفيس ديباي

النادي : كورينثيانز

هولندا

وبحسب موقع VI الهولندي فإن تأجل انضمام ديباي لمنتخب بلاده بسبب سرقة جواز سفره في البرازيل.

وكان رونالد كومان المدير الفني لهولندا قد عبر عن خيبة أمله بسبب الأمر.

وقال كومان في تصريحات نقلها الموقع ذاته: "هذا أمر مؤسف أولا وقبل كل شيء بالنسبة لديباي ولنا أيضا، من الطبيعي أنك تريد أن تبدأ الاستعدادات لفترة التوقف الدولي بكامل اللاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "هناك حالة قاهرة خارجة عن الإرادة، نأمل أن يتمكن من الانضمام إلى معسكر التدريب في أقرب وقت ممكن".

ويعد ديباي الهداف التاريخي لمنتخب هولندا بتسجيله 51 هدفا.

وتمكن ديباي من تخطي روبن فان بيرسي المهاجم التاريخي لمنتخب الطواحين.

ومن المقرر أن يواجه منتخب هولندا منافسه مالطا وفنلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

هولندا ممفيس ديباي رونالد كومان
/articles/514792/تقرير-سرقة-جواز-سفر-ديباي-يؤجل-انضمامه-لمنتخب-هولندا