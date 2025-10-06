أديداس تكشف مميزات كرة كأس العالم 2026.. التصميم والألوان وسر الاسم

كشفت شركة أديداس للملابس والأدوات الرياضية تفاصيل كرة كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وأوضح فيفا أسباب تسمية الكرة، وكذلك على ماذا يدل تصميم الكرة وألوانها.

وكشفت شركة أديداس أن كرة Trioanda سميت بهذا الاسم وتعني ثلاث موجات (TRI) (ONDA) حيث يكرم تصميم الكرة الأحمر والأخضر والأزرق البلدان الثلاثة المضيفة.

وتضم الكرة تقنية أديداس Connected Ball Technology لأول مرة، والتي ستساعد على منح TRIONDA إمكانية إتخاذ قرارات رسمية أسرع خلال المباراة وتغطية تفاصيل أكثر من أي وقت مضى على مدار المباراة.

وكشف اليوم أديداس عن TRIONDA - الكرة الرسمية لكأس العالم ‎™26 FIFA‏، ليبدأ العد التنازلي لأكبر بطولة عالمية لكرة القدم رسميا.

يعتبر تصميم كُرة TRIONDA بمثابة احتفالٍ بالدول المضيفة للبطولة: كندا والمكسيك والولايات المتحدة. صنعت باستخدام بنية كرة جديدة مكونة من أربعة أجزاء لأداء عالي، حيث تحاكي بنية التصميم الانسيابية الأمواج التي يشير إليها اسم الكرة الرسمي. يتزين كل جزء بألوان البلدان المضيفة، الأحمر والأزرق والأخضر وتتصل بشكل مثلث في المنتصف، مما يرمز إلى ثلاث دول تجتمع معاً لاستضافة البطولة للمرة الأولى.

كما سيتم الإِشادة بكل دولة مضيفة من خلال إضافة رموز لكل بلد، بما في ذلك نجمة للولايات المتحدة وأوراق القيقب لكندا ونسر للمكسيك. تظهر الرموز كتصاميم فريدة على الألواح، وهي منقوشة بمهارة على قاعدة الكرة مما يوفر قوام متشابك على مدار الكرة عند النظر عن قرب.

تم إضافة تفاصيل ذهبية على التصميم تكريما لبطولة كأس العالم FIFA وتفاصيل أخرى محددة بإتقان. لون الأبطال لكرة الأبطال.

من ناحية الأداء، صممت البنية المكونة من أربعة أجزاء بدرزات عميقة وخطوط منقوشة موضوعة بشكل إستراتيجي إلى جانب رموز البلدان المنقوشة، لتبتكر سطح كرة يوفر ثباتاً مثالياً خلال تحركها من خلال ضمان وجود قوة سحب كافية وموزعة بشكل متساو خلال تحركها في الهواء.

توفر الرموز المنقوشة أيضاً ميزة الأداء الإضافية للثبات العالي على الكرة عند المراوغة أو تسديد الكرة خلال الظروف الجوية الرطبة.

يقول سام هاندي، المدير العام لأديداس لكرة القدم: "مع TRIONDA جميع التفاصيل مؤثرة. تفاصيل منقوشة وتصاميم بطبقات وألوان جريئة تجعل الكرة تتألق على الفور لابتكار تصميم بإحساس حيوي بين يديك. إنها الكرة الأكثر مرحاً من حيث المظهر بين كرات كأس العالم FIFA التي قمنا بابتكارها - قطعة مصممة بإتقان لأكبر محفل كروي في العالم، تجعلك تريد الاحتفاظ بها والاستمتاع بها، والأهم من ذلك، تجعلك تريد اللعب بها."

تضم TRIONDA أيضا أحدث تكنولوجيا Connected Ball Technology من أديداس المتصلة بالكرة على شكل نظام شرائح جانبية جديدة ومبتكرة. سيتم وضع شريحة بوحدة قياس القصور الذاتي 500 هرتز (IMU) الآن داخل طبقة تم إنشاؤها خصيصاً في واحدة من الأجزاء الأربعة، بدلاً من أن تكون في مركز نظام ثابت في مكانه من قبل نظام التعليق كما كان الحال سابقاً. تضمن إضافة الأوزان المضادة عبر الأجزاء الثلاثة الأخرى استمرار ثبات وتوازن تحرك الكرة.

ستوفر التقنية رؤية غير مسبوقة لكل عنصر من عناصر حركة الكرة، حيث سترسل بيانات دقيقة عن الكرة إلى نظام حكم الفيديو VAR بطريقة مباشرة - والتي عند عرضها مع بيانات موقع اللاعب وتطبيق مسح الذكاء الاصطناعي، تساعد الحكام على اتخاذ قرارات التسلل بشكل أسرع. تساعد تقنية Connected Ball من أديداس والتي تم تطويرها بالتعاون الوثيق مع Kinexon الحكام على تحديد كل لمسة فردية للكرة مما يؤدي إلى تقليل الوقت المتطلب لحل القرارات التي تدور حولها شكوك، كاحتمالية وجود لمسية يد.