أبو ريدة: حازم إمام لم يصبر ليكون خليفتي.. وإدارة الأهلي الأكثر نجاحا

يرى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن إدارة النادي الأهلي هي الأكثر نجاحا في مصر.

وأوضح أبو ريدة في بودكاست اتحاد الكرة: "أرى أن الأهلي هو الأكثر نجاحا في احتواء أي خلافات داخل المجلس، لا توجد إدارة لا تشهد خلافات ولكن الأهم هي أن يتم احتوائها".

ورد أبو ريدة على خلافاته مع أعضاء المجالس السابقين "أحب مجدي عبد الغني كثيرًا ولا أحمل أي غضب تجاهه، ولا أقف أمام تصريحاته ضدي".

وأضاف "شوبير يحمل شخصية خاصة، ولا أغضب منه، ويسألني دائما هل أنت غاضب مني بسبب هجومي عليك، فأرد بالنفي".

وعن مدى رضاه عن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي "راضي عن المجلس الحالي حتى الآن، على المستوى الإداري خلال الـ8 أشهر الأخيرة حققنا العديد من الإنجازات 3 منتخبات تأهلوا لكأس العالم، وقمنا بسداد الالتزامات الخاصة بالاتحاد".

وتأهل منتخبا مصر للشباب والناشئين إلى كأس العالم في تشيلي، وقطر على التوالي، فيما يتبقى للمنتخب المصري الأول نقطتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو في الجولتين الأخيرتين من أجل التأهل رسميا لكأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأس العالم يونيو من العام المقبل بمشاركة 48 منتخبا.

ويواجه منتخب مصر نظيره جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات، فيما ختام تصفيات المونديال بمواجهة غينيا بيساو يوم الأحد.

وعن انتمائه لأحد القطبين، رد "علاقتي طيبة بالأهلي والزمالك، وأتواصل دائما مع محمود الخطيب وكافة الزملاء، لسنا في غرفة منعزلة".

وكشف رئيس اتحاد الكرة عن سبب عزف النشيد الوطني في مباريات الدوري "أخبرني أحد الزملاء بأن الأولاد لا يعرفون النشيد الوطني، فقررت أن تم عزفه في جميع المباريات، في سابقة لم تحدث في أي مكان بالعالم، ولا أعلم إن كان قرارًا صحيحا أم خاطئا، والآن أسأل نفسي لماذا قمت بتلك الخطوة".

وأكمل "الدورة الحالية هي الأخيرة لي، وأي فرد لديه القدرة والوقت والرؤية للتطوير فأهلا وسهلا به بالطبع، لا أستطيع أن أذكر اسم أي شخص ليكون خليفة لي كرئيس للاتحاد، لأنها ستكون ورث في تلك الحالة".

وردا على خليفته بالخارج في الاتحادين الدولي والإفريقي، اختار أبو ريدة "أحمد مجاهد، وكنت أتمنى حازم إمام، عملت على تجهيزه ولكن لم يملك الصبر والجلد بسبب كثرة هجوم الإعلام".

وأضاف"أبعدت أولادي وأحفادي عن مجال كرة القدم بسبب المجاملات، ولم أتمن يوما أن يعمل ابني في نفس المجال".

وعن علاقته بأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، قال "لدي علاقة جيدة مع أحمد دياب وهناك تنسيق كامل، وأخبرته أن اتحاد الكرة هو بيت الكرة، وعلاقتي معه تحمل احتراما متبادل".

وتحدث أبو ريدة عن التحكيم "راضي عن التحكيم، وأوسكار رويز قدم مجهودا كبيرًا، لا يهمه تاريخ حكم ولكنه يعمل من أجل المستقبل، وهناك أسماء جديدة على الساحة".

وتابع "كل فريق يخسر يلقي اللوم على التحكيم، هناك احتجاجات كبيرة وعندما أشاهد الحالة أجد أنه لا مشكلة، ولكن هناك تحسن كبير في تلك الفترة".

وأتم حديثه "أحب التمتع بالكرة والجماهير، لست متحيزا ولا أنتمي للأهلي أو الزمالك، وحزين بسبب تراجع الأندية الشعبية، وأتمنى إيجاد حلول لهم، وبيراميدز حقق طفرة كبيرة وشرف الكرة المصرية، رغم عدم وجود داعم جماهيري، ولكن الأصل في الكرة الجماهيرية والشعبية".