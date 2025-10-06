هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن

أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عن استمرار حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، في منصبه حتى نهاية مشواره مع كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأس العالم يونيو من العام المقبل بمشاركة 48 منتخبا.

ويحتاج المنتخب المصري لنقطتين من أجل التأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

ويواجه منتخب مصر نظيره جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات، فيما ختام تصفيات المونديال بمواجهة غينيا بيساو يوم الأحد.

وأوضح أبو ريدة في بودكاست اتحاد الكرة: "حسام حسن مستمر بعد كأس الأمم الإفريقية بغض النظر عن النتيجة، أتحدث دائما معه عن كأس العالم وخطة الإعداد له".

وأكمل رئيس اتحاد الكرة "الشارع يقدر يجيب ويقدر يمشي، وأضحك معهم دائما (خدوا بالكم اتغلبنا في 2019 الناس كلها مشيت، اشتغل وأنا في ضهرك)".

وعن فرص المنتخب في كأس الأمم الإفريقية، رد أبو ريدة "لا نعلم كيف ستسير الأمور، ولكن أعتقد أن المنتخب سيصل على الأقل لنصف نهائي البطولة".

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس الأمم إلى جانب جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وتستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

وتحدث هاني أبو ريدة عن مشاركة المنتخب الثاني في كأس العرب: "اتخذنا قرار بمشاركة منتخب مصر في كأس العرب، ونتيجة لأن البطولتين العربية وكأس الأمم متلاحمتين، فاقترحت اللجنة الفنية أن يتولى جهاز جديد مسؤولية المنتخب المشارك في بطولة كأس العرب".

وأضاف "طلبت من اللجنة الفنية أن يتولى أحدهم مسؤولية المنتخب لأنهم مدربين كبار ولديهم رؤية ويتابعون مباريات الدوري، ليطلب علي أبو جريشة وحسن شحاتة من حلمي طولان تولي مسؤولية المنتخب، ويساعده أحمد حسن".

وردا على التضارب بين المنتخبين "حسام حسن له الأولوية القصوى في اختيار اللاعبين، أما حلمي طولان فينتظر بعد إعلان قائمة المنتخب الأول ليختار من البدائل المتاحة".

ويقام كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر في قطر.

ويقع المنتخب المصري المشارك في كأس العرب، في مجموعة تضم الأردن، والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

وأثنى على دور محمد صلاح قائد المنتخب: "صلاح قائد منتخب مصر، ووصل للنضج الكامل خارج الملعب، ويتحدث معي بشكل دائم ونتبادل الاستشارات".