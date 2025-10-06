ديشامب: إصابة مبابي لم تحرمه من معسكر فرنسا

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 17:05

كتب : FilGoal

فرنسا - النمسا - إصابة مبابي

أوضح ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن نجمه كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد لا يعاني من إصابة قوية.

وانضم مبابي إلى معسكر الديوك استعدادا لمواجهتي أذربيجان وأيسلندا بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم رغم إصابته مع الفريق الملكي يوم السبت.

وقال ديشامب في تصريحات للصحفيين: "كيليان مبابي يعاني من إصابة بسيطة، لكنها ليست عائقا، وإلا لما كان هنا في المعسكر يوم الاثنين"

وأضاف "هل سيكون جاهزا لمواجهتي أذربيجان وأيسلندا؟ لم أتلق أي مستجدات من الجهاز الطبي حول حالته الآن".

وتابع "هناك دائمًا إصابات قبل إعلان قائمة الفريق، وقد تحدث أخرى بعد ذلك أيضًا. ليس لدي أي معلومات إضافية حاليًا".

وأتم "سنقيم حالة اللاعبين البدنية بغض النظر عن اللاعب أو النادي الذي ينتمي إليه".

واستبدل مبابي في الدقائق الأخيرة من مواجهة فريقه ضد فياريال بالدوري الإسباني، قبل بداية فترة التوقف الدولي.

وأوضحا تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد كان يتمنى بقاءه في إسبانيا وعدم الانضمام للديوك.

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي مع أذربيجان وأيسلندا بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكاش تشافلييه (باريس سان جيرمان) - مايك ماينان (ميلان) - بريس سامبا (ستاد رين).

الدفاع: لوكاس دين (أستون فيلا) - مالو جوستو (تشيلسي) - لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - ثيو هيرنانديز (الهلال) - إبراهيما كوناتيه (ليفربول) - جول كوندي (برشلونة) - ويليام ساليبا (أرسنال) - دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد) - مانو كوني (روما) - أدريان رابيو (أولمبيك مارسيليا) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد) - خيفرين تورام (يوفنتوس) - ميكيل أوليسي (بايرن ميونيخ).

الهجوم: أكيليوش (موناكو) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - هوجو إيكيتيكي (ليفربول) - كريستوفر نكونكو (تشيلسي) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - كينجسلي كومان (النصر) - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس).

كيليان مبابي فرنسا ديديه ديشامب
