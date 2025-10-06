كاراتيه - وادي دجلة يضم يوسف بدوي المصنف الأول عالميا

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 16:42

كتب : FilGoal

يوسف بدوي - كاراتيه

أعلن نادي وادي دجلة ضم يوسف بدوي المصنف الأول عالميا في الكاراتيه وزن تحت 84 كجم كوميتيه.

ويُعد يوسف عماد بدوي أحد أبرز نجوم رياضة الكاراتيه على الساحتين المحلية والدولية.

إذ يحتل يوسف حاليًا صدارة التصنيف العالمي، وحقق إنجازات غير مسبوقة، أبرزها الفوز بالمركز الأول في بطولة العالم ثلاث مرات متتالية، والتتويج بجميع الدوريات العالمية، بالإضافة إلى إحرازه ذهبية دورة الألعاب الإفريقية، وبطولة إفريقيا، وبطولة العرب.

أخبار متعلقة:
أحدهم تخصص نساء وتوليد.. النيابة تحيل مسؤولي اتحاد الكاراتيه إلى المحاكمة في وفاة يوسف أحمد وزير الرياضة يتابع تطورات الحالة الصحية للاعب الكاراتيه يوسف أحمد كاراتيه - ذهبية و4 برونزيات لأبطال وادي دجلة في بطولة العالم كاراتيه - علي الصاوي يهاجم الاتحاد المصري في ظل "محاولة محو مجهوده وتعبه وتاريخه"

ويُمثل انضمام يوسف عماد إلى فريق الكاراتيه بأندية وادى دجلة نقلة نوعية ضمن حرص النادي على تحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة.

وأشار وادي دجلة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أندية وادى دجلة إلى الاستثمار في المواهب المصرية وتوفير الدعم اللازم للأبطال الرياضيين، بما يُعزز من مكانة النادي كمؤسسة رياضية رائدة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية.

كاراتيه وادي دجلة يوسف بدوي
نرشح لكم
اسكواش - أمينة عرفي تصعد للمركز الثالث في التصنيف العالمي.. ورقم قياسي باسمها كرة سلة - أهلي بني غازي يعين سامح صلاح مديرا رياضيا كرة طائرة - مريم متولي تستعد لكتابة التاريخ بأول مشاركة في الدوري الإيطالي تايكوندو - لتكرار إنجاز هداية ملاك.. روسيندو يتولى قيادة منتخب مصر حتى أولمبياد لوس أنجلوس كرة سلة - انطلاق منافسات دوري المرتبط للرجال.. ومواعيد المنافسات خبر في الجول - الزمالك يقرر عدم المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك بشأن مدرب فريق اليد قبل بطولة إفريقيا كرة طائرة - منتخب مصر يشارك في كأس التحدي العربي بالأردن
أخر الأخبار
محمد يوسف: الأهلي لديه خطة لتطوير المواهب.. ولانجلير إضافة كبيرة للنادي 3 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: تشيلسي يستهدف ضد يلدز نجم يوفنتوس 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة صلاح ومصطفى محمد.. منتخب مصر يخوض مرانه في القاهرة قبل السفر إلى المغرب 25 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: سرقة جواز سفر ديباي يؤجل انضمامه لمنتخب هولندا 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
أديداس تكشف مميزات كرة كأس العالم 2026.. التصميم والألوان وسر الاسم 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبو ريدة: حازم إمام لم يصبر ليكون خليفتي.. وإدارة الأهلي الأكثر نجاحا ساعة | منتخب مصر
هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن ساعة | منتخب مصر
ديشامب: إصابة مبابي لم تحرمه من معسكر فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514787/كاراتيه-وادي-دجلة-يضم-يوسف-بدوي-المصنف-الأول-عالميا