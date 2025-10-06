كاراتيه - وادي دجلة يضم يوسف بدوي المصنف الأول عالميا

أعلن نادي وادي دجلة ضم يوسف بدوي المصنف الأول عالميا في الكاراتيه وزن تحت 84 كجم كوميتيه.

ويُعد يوسف عماد بدوي أحد أبرز نجوم رياضة الكاراتيه على الساحتين المحلية والدولية.

إذ يحتل يوسف حاليًا صدارة التصنيف العالمي، وحقق إنجازات غير مسبوقة، أبرزها الفوز بالمركز الأول في بطولة العالم ثلاث مرات متتالية، والتتويج بجميع الدوريات العالمية، بالإضافة إلى إحرازه ذهبية دورة الألعاب الإفريقية، وبطولة إفريقيا، وبطولة العرب.

ويُمثل انضمام يوسف عماد إلى فريق الكاراتيه بأندية وادى دجلة نقلة نوعية ضمن حرص النادي على تحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة.

وأشار وادي دجلة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أندية وادى دجلة إلى الاستثمار في المواهب المصرية وتوفير الدعم اللازم للأبطال الرياضيين، بما يُعزز من مكانة النادي كمؤسسة رياضية رائدة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية.