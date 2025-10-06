27 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين استعدادا لكأس العالم في قطر

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 16:36

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 17 عاما - أحمد الكاس

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، القائمة التي تدخل المعسكر الأخير قبل خوض كأس العالم.

ويدخل منتخب الناشئين مواليد 2008 معسكرًا مغلقا بداية من يوم 7 أكتوبر حتى موعد السفر لقطر.

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025.

وتعد تلك النسخة الأولى من كأس العالم تحت 17 سنة التي تضم 48 منتخبًا.

وجاءت قائمة منتخب الناشئين على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام

الوسط: عمر أبوطالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي

الهجوم : حمزه عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا، وفنزويلا، وهاييتي.

منتخب مصر حاضر بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين الشهر الماضي.

فقد ظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.

