كانافارو يتولى تدريب أوزبكستان في كأس العالم 2026

أعلن اتحاد أوزبكستان لكرة القدم تعيين الإيطالي فابيو كانافارو كمدير فني لمنتخب أوزبكستان.

وأفاد الاتحاد الأوزبكي عبر موقعه: "تعاقدنا من فابيو كانافارو من أجل تدريب المنتخب استعدادًا لكأس العالم 2026".

ويستعد منتخب أوزبكستان للمشاركة في كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

إذ تأهل منتخب أوزبكستان لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم.

واحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني في المجموعة الأولى بتصفيات آسيا لكأس العالم، خلف إيران.

ولم يتول كانافاو تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب دينامو زغرب الكرواتي بعد 100 يوم من تعيينه.

وقاد كانافارو الفريق الكرواتي خلال 14 مباراة، فاز خلالها في 7 مباريات.

كما تولى كانافارو قيادة أودينيزي موسم 2023 - 2024 خلال آخر 6 مباريات وأنقذهم من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإيطالي بفارق نقطتين عن مراكز الهبونط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 3 وخسارة مباراة وحيدة.

وكانت التجربة الأولى لكانافاو مع فريق بينيفينتو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وانتهى عقد مدرب أوزبكستان تيمور كابادزه في يونيو 2025، والذي تولى المسؤولية خلفا للسلوفيني سريتشكو كاتانيتش الذي رحل عن المنتخب لمشاكل صحية.