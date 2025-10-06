الإصابة تبعد لاعب ليفربول عن منتخب بلاده

واتارو إندو لاعب وسط ليفربول

أعلن نادي ليفربول عدم انضمام لاعبه الياباني واتارو إندو لمنتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية.

وذلك بسبب الإصابة التي ضربته مؤخرا.

كما أكد الاتحاد الياباني لكرة القدم استبعاد لاعب وسط ليفربول للإصابة.

ويبدو أن إندو أصيب بعد دخوله كبديل في اللحظات الأخيرة من مباراة ليفربول التي خسرها أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

ويستعد منتخب اليابان للعب وديا ضد باراجواي والبرازيل خلال توقف أكتوبر الجاري.

ولا يشارك واتارو إندو هذا الموسم كثيرا، مثلما حدث الموسم الماضي.

إذ ظهر في 6 مباريات فقط، بمجموع 145 دقيقة.

ولعب البالغ من العمر 32 عاما 71 مباراة دولية بقميص منتخب اليابان.

