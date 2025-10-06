الإصابة تبعد لاعب ليفربول عن منتخب بلاده
الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 16:20
كتب : FilGoal
أعلن نادي ليفربول عدم انضمام لاعبه الياباني واتارو إندو لمنتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية.
وذلك بسبب الإصابة التي ضربته مؤخرا.
كما أكد الاتحاد الياباني لكرة القدم استبعاد لاعب وسط ليفربول للإصابة.
ويبدو أن إندو أصيب بعد دخوله كبديل في اللحظات الأخيرة من مباراة ليفربول التي خسرها أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم السبت.
ويستعد منتخب اليابان للعب وديا ضد باراجواي والبرازيل خلال توقف أكتوبر الجاري.
ولا يشارك واتارو إندو هذا الموسم كثيرا، مثلما حدث الموسم الماضي.
إذ ظهر في 6 مباريات فقط، بمجموع 145 دقيقة.
ولعب البالغ من العمر 32 عاما 71 مباراة دولية بقميص منتخب اليابان.
نرشح لكم
كانافارو يتولى تدريب أوزبكستان في كأس العالم 2026 تعديل مواعيد بعض مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم تصفيات كأس العالم - إصابة أيمن حسين تربك حسابات العراق قبل مواجهتي إندونيسيا والسعودية ترسل بيانات لحكم الفيديو.. فيفا يكشف عن كرة كأس العالم "تريوندا" رومانو: كانافارو مدير فني لـ أوزبكستان حتى كأس العالم 2026 أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان كأس العالم للشباب 2027 3 منتخبات عربية بمجموعة واحدة.. نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما الهلال يستعيد نونيز ومالكوم قبل مواجهة الاتفاق