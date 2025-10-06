اسكواش - أمينة عرفي تصعد للمركز الثالث في التصنيف العالمي.. ورقم قياسي باسمها

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 16:10

كتب : FilGoal

أمينة عرفي - اسكواش

كتبت أمينة عرفي التاريخ بعد صعودها للمركز الثالث في التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.

وقفزت أمينة عرفي مركزين لتصبح الثالثة عالميا في التصنيف الأسبوعي.

بينما هبطت نور الشربيني إلى المركز الرابع والأمريكية أوليفيا ويفير للمركز الخامس.

أخبار متعلقة:
اسكواش - هانيا تحقق لقب قطر كلاسيك.. وعسل يخسر النهائي للمرة الثانية اسكواش – عسل إلى نهائي قطر كلاسيك.. ونور وهانيا يتنافسان على لقب السيدات اسكواش - عودة مثيرة تقود نور الشربيني لنصف نهائي قطر كلاسيك اسكواش - تفوق مصري في أول أيام ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك

وبذلك لأول مرة تتواجد لاعبة في أول ثلاثة مراكز بخلاف الثلاثي نوران جوهر ونور الشربيني وهانيا الحمامي.

كما حققت أمينة عرفي رقما قياسيا بعد أن أصبحت أصغر لاعبة تتواجد في قائمة أفضل 3 لاعبات بالتصنيف العالمي.

وحافظت نوران جوهر على صدارة التصنيف العالمي للسيدات.

أما على مستوى الرجال فلم تشهد أول 10 مراكز أي تغييرات في التصنيف العالمي.

ويستمر مصطفى عسل في صدارة التصنيف العالمي بينما يتواجد كريم عبد الجواد في المركز الخامس ويوسف سليمان في المركز الثامن وأخيرا يوسف إبراهيم بالمركز العاشر.

وكانت هانيا الحمامي المصنفة الثانية عالميا قد توجت منذ أيام بلقب بطولة قطر كلاسيك على حساب نور الشربيني.

بينما على مستوى الرجال حصد مصطفى عسل المركز الثاني بعد خسارة النهائي أمام النيوزلاندي بول كول.

اسكواش أمينة عرفي
نرشح لكم
كرة طائرة - مريم متولي تستعد لكتابة التاريخ بأول مشاركة في الدوري الإيطالي تايكوندو - لتكرار إنجاز هداية ملاك.. روسيندو يتولى قيادة منتخب مصر حتى أولمبياد لوس أنجلوس اسكواش - هانيا تحقق لقب قطر كلاسيك.. وعسل يخسر النهائي للمرة الثانية اسكواش – عسل إلى نهائي قطر كلاسيك.. ونور وهانيا يتنافسان على لقب السيدات الدوري المصري سيدات - مسار ينتصر على الأهلي.. والزمالك يخسر من دجلة بسداسية اسكواش - عودة مثيرة تقود نور الشربيني لنصف نهائي قطر كلاسيك اسكواش - تفوق مصري في أول أيام ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك كرة نسائية - منتخب مصر تحت 20 عاما يقسو على غينيا الإستوائية بثلاثية في تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
راديو مونت كارلو: الاعتداء على نايف أكرد في المطار قبل السفر إلى المغرب 53 ثاتيه | الكرة الإفريقية
محمد يوسف: الأهلي لديه خطة لتطوير المواهب.. ولانجلير إضافة كبيرة للنادي 5 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: تشيلسي يستهدف ضد يلدز نجم يوفنتوس 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة صلاح ومصطفى محمد.. منتخب مصر يخوض مرانه في القاهرة قبل السفر إلى المغرب 26 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: سرقة جواز سفر ديباي يؤجل انضمامه لمنتخب هولندا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
أديداس تكشف مميزات كرة كأس العالم 2026.. التصميم والألوان وسر الاسم 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبو ريدة: حازم إمام لم يصبر ليكون خليفتي.. وإدارة الأهلي الأكثر نجاحا ساعة | منتخب مصر
هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514782/اسكواش-أمينة-عرفي-تصعد-للمركز-الثالث-في-التصنيف-العالمي-ورقم-قياسي-باسمها