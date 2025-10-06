اسكواش - أمينة عرفي تصعد للمركز الثالث في التصنيف العالمي.. ورقم قياسي باسمها

كتبت أمينة عرفي التاريخ بعد صعودها للمركز الثالث في التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.

وقفزت أمينة عرفي مركزين لتصبح الثالثة عالميا في التصنيف الأسبوعي.

بينما هبطت نور الشربيني إلى المركز الرابع والأمريكية أوليفيا ويفير للمركز الخامس.

وبذلك لأول مرة تتواجد لاعبة في أول ثلاثة مراكز بخلاف الثلاثي نوران جوهر ونور الشربيني وهانيا الحمامي.

كما حققت أمينة عرفي رقما قياسيا بعد أن أصبحت أصغر لاعبة تتواجد في قائمة أفضل 3 لاعبات بالتصنيف العالمي.

وحافظت نوران جوهر على صدارة التصنيف العالمي للسيدات.

أما على مستوى الرجال فلم تشهد أول 10 مراكز أي تغييرات في التصنيف العالمي.

ويستمر مصطفى عسل في صدارة التصنيف العالمي بينما يتواجد كريم عبد الجواد في المركز الخامس ويوسف سليمان في المركز الثامن وأخيرا يوسف إبراهيم بالمركز العاشر.

وكانت هانيا الحمامي المصنفة الثانية عالميا قد توجت منذ أيام بلقب بطولة قطر كلاسيك على حساب نور الشربيني.

بينما على مستوى الرجال حصد مصطفى عسل المركز الثاني بعد خسارة النهائي أمام النيوزلاندي بول كول.