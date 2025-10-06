كرة سلة - أهلي بني غازي يعين سامح صلاح مديرا رياضيا

أعلن نادي أهلي بني غازي الليبي تعيين سامح صلاح، المدير الإداري لمنتخب مصر لكرة السلة، في منصب المدير الرياضي لفريق كرة السلة بالنادي.

ومن المقرر أن يتولى سامح صلاح، إلى جانب مهامه كمدير رياضي للفريق الأول، إدارة قطاع الناشئين بالنادي الليبي.

ويأتي ذلك في إطار خطة النادي الليبي لتطوير منظومة كرة السلة وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والقاري.

ويُعد سامح صلاح من أبرز الكوادر الإدارية في كرة السلة المصرية، إذ يمتلك خبرة طويلة في إدارة الفرق والمنتخبات.

إذ شغل من قبل منصب المدير الإداري لكل من منتخب مصر الأول لكرة السلة، ونادي الاتحاد السكندري، ونادي سبورتنج.

ويستعد فريق الأهلي بني غازي في الوقت الحالي لخوض بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL 6) خلال الفترة المقبلة.