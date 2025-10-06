بعثة المنتخب الثاني تصل المغرب لخوض وديتين استعدادا لكأس العرب

وصلت بعثة منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعدادا لخوض وديتين خلال توقف أكتوبر الجاري.

وكشف الموقع الرسمي لاتحاد الكرة عن استقبال بعثة المنتخب ممثل السفارة المصرية بالمغرب شريف مبروك، فيما حرص السفير أحمد نهاد، سفير مصر لدى المملكة المغربية، على الاتصال بالكابتن حلمي طولان للترحيب بسلامة الوصول.

كما تواجد وفد من الاتحاد المغربي لكرة القدم في المطار لاستقبال البعثة وتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات.

ويلعب المنتخب الثاني أمام المغرب يوم الخميس المقبل 9 أكتوبر، قبل مواجهة البحرين يوم الأحد 12 أكتوبر.

ويستعد المنتخب لبطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويرأس البعثة محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – علي لطفي – محمود جاد

خط الدفاع: محمود رزق – محمد إسماعيل – محمود حمدي "الونش" – ياسين مرعي – عمر جابر – أحمد هاني – يحيى زكريا – كريم الدبيس

خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – سام مرسي – غنام محمد – أفشة – عمر الساعي – أحمد عاطف "قطة" – ميدو جابر – مصطفى سعد – كريم حافظ – مصطفى شلبي

خط الهجوم: مروان حمدي – محمد شريف