استبعاد فولتماده من معسكر ألمانيا بشكل مؤقت
الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 15:02
كتب : FilGoal
أعلن المنتخب الألماني غياب نيك فولتماده مهاجم نيوكاسل يونايتد بشكل مؤقت عن معسكر المانشافت خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وذلك بسبب إصابته بالانفلونزا.
ومن المتوقع أن ينضم مهاجم نيوكاسل الجديد إلى معسكر منتخب بلاده عقب تعافيه من المرض.
وسيضطر يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا إلى الاستغناء عن نيك فولتماده في بداية استعداداته لمباراتي تصفيات كأس العالم.
إذ تغيب اللاعب المتألق مع نيوكاسل عن اليوم الأول للمعسكر في هيرتسوجيناوراخ يوم الاثنين.
وقرر ناجلزمان عدم استدعاء بديل، ومن المتوقع أن ينضم فولتماده إلى المعسكر خلال الأيام المقبلة.
وسيلعب منتخب ألمانيا ضد لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية يومي الجمعة والاثنين.
