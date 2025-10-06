الشرق الأوسط: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق نهائي مع كونسيساو

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 14:39

كشفت جريدة الشرق الأوسط أن نادي اتحاد جدة توصل لاتفاق نهائي مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو من أجل تدريبه.

وذلك خلفا ل لفرنسي لوران بلان الذي أقيل من منصبه قبل أيام.

وأوضح التقرير أن إدارة النمور فضلت كونسيساو على الإيطالي لوتشياتو سباليتي.

ولفت التقرير إلى أن الإدارة فضلت كونسيساو بسبب عامل اللغة، حيث لا يتحدث سباليتي اللغة الإنجليزية.

أما السبب الثاني يعود لعدم اقتناع اللجنة الفنية بالمدرسة الإيطالية وعدم نجاحها في عديد التجارب في الملاعب السعودية مثل روبرتو مانشيني وستيفانو بيولي.

وكان من المفترض أن يتم إعلان المدير الفني لفريق اتحاد جدة يوم الأحد، إلا أن بعض الأمور الإجرائية بين النادي والمدرب أخرت موضوع إتمام الاتفاقية.

وأفاد التقرير أنه لا صحة لدخول اسم آخر في المفاوضات في الساعات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يصل كونسيساو إلى جدة الأسبوع الجاري على أن يعقد مؤتمراً صحافياً بعد ذلك لتقديمه لوسائل الإعلام.

قبل أيام، كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن توصل نادي اتحاد جدة السعودي لاتفاق مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو لتدريب الفريق.

وأضافت أن المواجهة الأولى للنمور تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد ستكون يوم 17 أكتوبر الجاري أمام الفيحاء في الدوري السعودي.

وقاد كونسيساو الموسم الماضي فريق ميلان الإيطالي لفترة قصيرة نجح خلالها في التتويج بكأس السوبر الإيطالي، ولكن بعدها قاد الفريق للمركز الثامن في الدوري، والخسارة أمام بولونيا في نهائي الكأس، ليرحل عن الفريق.

وقاد كونسيساو فريق بورتو لمدة 7 سنوات، فيما ستكون تجربته الأولى خارج أوروبا مع نادي اتحاد جدة.

