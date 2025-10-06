مسؤول بالاتحاد الجيبوتي يكشف سبب استضافة المغرب لمواجهة مصر

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 14:33

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - جيبوتي

رد مهدي مؤمن الأمين العام للاتحاد الجيبوتي، على سبب اختيار المغرب لاستضافة مباراة منتخب بلاده أمام مصر.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل 8 أكتوبر، الساعة 5 مساءً بتوقيت المغرب (7 بتوقيت القاهرة)، على ملعب العربي الزاولي في كازابلانكا.

وأوضح مؤمن في حواره مع موقع الاتحاد المصري لكرة القدم، موقف بلاده من إقامة المباراة في مصر "لطالما لعبنا مبارياتنا في المغرب، ووجدنا أنه لا يوجد أي داع لتغيير ذلك أمام المنتخب المصري".

وأثنى على قوة المنتخب المصري "المنتخب المصري يُعتبر من أفضل المنتخبات في القارة ويتمتع بمكانة مرموقة".

واستدرك "لكن يجب أن تعلموا أن كل شيء وارد في كرة القدم، فريقنا شاب، لكنه يمتلك رغبة جامحة في الفوز؛ سنرى ما سيفعله في الملعب."

كما كشف مهدي مؤمن عن طموح منتخب جيبوتي في تقديم مباراة كبيرة أمام المنتخب المصري وتحقيق الفوز.

ووصف منتخب جيبوتي بالواعد "منتخبنا فريق واعد يتقدم ببطء من ناحية المستوى الفني ومشواره في المباريات الدولية التي يخوضها ولكن بثبات."

واختار الأمين العام للاتحاد الجيبوتي محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، الأفضل في قائمة منتخب مصر.

ويغيب مرموش عن تجمع أكتوبر الحالي بسبب الإصابة فيما يتواجد رابع أفضل لاعب في العالم في استفتاء فرانس فوتبول في قائمة الفراعنة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، مبتعدا عن بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولتين الأخيرتين أمام جيبوتي يوم 8 أكتوبر، وغينيا بيساو يوم 13 أكتوبر.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين للتأهل رسميا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وتأهل الفراعنة لكأس العالم 3 مرات في التاريخ أعوام 1934، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

جيبوتي منتخب مصر صلاح تصفيات كأس العالم
