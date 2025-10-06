تعديل مواعيد بعض مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل مواعيد بعض مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الآسيوي يفيد بتعديل موعد مباراته أمام نظيره العراقي.

وبحسب الخطاب، ستقام المواجهة عند الساعة 9:45 مساءً بدلًا من 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كما تم تعديل موعد مباراتي قطر ضد الإمارات، والعراق أمام إندونيسيا.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأربعاء 8 أكتوبر

عمان x قطر

6:00 مساءً

السبت 11 أكتوبر:

الإمارات x عمان

8:15 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر:

قطر x الإمارات

8:00 مساءً

المجموعة الثانية:

الأربعاء 8 أكتوبر:

السعودية x إندونيسيا

8:15 مساءً

السبت 11 أكتوبر:

العراق x إندونيسيا

10:30 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر:

السعودية x العراق

9:45 مساءً

وتأهل بالفعل 6 منتخبات من آسيا لكأس العالم للأندية 2026 ويتبقى مقعدان من المرحلة الرابعة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

