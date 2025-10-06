مصدر من الأهلي لـ في الجول: الأقرب تسويق أشرف داري ورحيله في يناير

يدرس النادي الأهلي تسويق المغربي أشرف داري ورحيله في يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويرتبط أشرف داري بتعاقد مع الأهلي حتى صيف 2028.

ويغيب داري منذ مواجهة الأهلي أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري بسبب الإصابة.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com "الاتجاه الأقرب في الأهلي هو تسويق أشرف داري ورحيله في يناير".

وتابع المصدر "يأتي ذلك من أجل إتاحة الفرصة للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر".

وتعرض داري للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتم استبدال داري وقتها في الشوط الأول بسبب الإصابة كما تم استبعاده من قائمة المنتخب الأول في توقف سبتمبر الماضي.

ويعتبر أشرف داري من أبرز المرشحين للانضمام لقائمة منتخب المغرب الثاني المشارك في كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، فيما تستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية بدءًا من 20 ديسمبر.

وتقع المغرب في المجموعة الثانية بكأس العرب إلى جانب السعودية، والفائز من عمان والصومال، والفائز من اليمن وجزر القمر.

أما في كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب، فأوقعت القرعة أصحاب الأرض أمام مالي، وزامبيا، وجزر القمر.

